إعلان ضيوف «طيران الإمارات للآداب» 2023 14 الجاري

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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تكشف مؤسسة الإمارات للآداب، عن قائمة الضيوف المشاركين في دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023، الخامسة عشرة، خلال حفل يقام يوم 14 نوفمبر الجاري في مكتبة محمد بن راشد، إذ ينظم الحدث في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023.

ويعود المهرجان إلى مقره الأصلي على ضفاف خور دبي؛ حيث ستقام كافة الفعاليات والجلسات في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، الصرح المميز الذي تم افتتاحه مؤخراً. والجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المهرجان بفعالية خاصة في مخيم «كارافان ساراي» الصحراوي.

تتمحور دورة مهرجان الإمارات للآداب هذا العام حول موضوع «خير جليس». وعبرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن موضوع المهرجان قائلةً: «جمعنا الكثير من الذكريات الجميلة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية التي شهدنا فيها المهرجان يكبر عاماً بعد عام»، وأضافت، «جزء كبير من نجاحنا يعود للعلاقات التي ووطدناها والمجتمع الذي بنيناه عبر السنين».

ومن جهتها، قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «يتماشى موضوع المهرجان لهذا العام بشكل مثالي مع الذكرى الخامسة عشرة للمهرجان. وهو بمثابة تكريم خاص لأصدقائنا الأعزاء الأوفياء وكذلك للكتب التي رافقتنا في أوقاتنا العصيبة قبل السعيدة. كما يشكل الموضوع رسالة شكر وامتنان لكافة الرعاة، والشركاء، والمؤلفين والمتطوعين على دعمهم المتواصل للمهرجان».