العدد «38» من مجلة «المسرح» يرصد أنشطة «أبو الفنون» في الشارقة والوطن العربي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد «38» (نوفمبر) من مجلة «المسرح» الشهرية، مشتملاً على مقالات وحوارات ومتابعات حول أنشطة «أبو الفنون» في الشارقة والوطن العربي.

نقرأ في باب «مدخل» تغطية موسعة لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، التي نظمت أواخر سبتمبر الماضي، كما نطالع رصداً لـ«مشروع المسرح وفنون العرض»، الذي أطلقته أخيراً مؤسسة «ربع قرن» بهدف بناء وتنمية مهارات منتسبيها معرفياً ووجدانياً.

وبمناسبة التحضير للدورة السادسة من «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي»، استطلعت المجلة مجموعة من الفنانين الإماراتيين حول مسيرته وأثره في الساحة الثقافية.

وفي المساحة المخصصة لمواكبة وتوثيق منجزات الفرق المحلية في الباب نفسه، نتعرف على تحضيرات فرقة «مسرح دبي الأهلي» للمهرجانات المقبلة.

ويقرأ باب «بقعة ضوء» تجربة المرأة العربية في إدارة الفرق المسرحية، وذلك عبر إفادات لأربع مديرات لفرق مسرحية من مصر، وتونس، والأردن، والمغرب.

«قراءات»

وحفل باب «قراءات» بمجموعة من التعليقات النقدية حول عروض مسرحية شهدها الجمهور أخيراً، حيث كتب صبري حافظ عن موضوع التنقل بين الثقافات والأماكن كما صورته مسرحية «عبور- En Transit» للمخرج أمير كوهيستاني، التي عرضت أخيراً في مهرجان أفينيون في فرنسا، وكتب جوان جان عن البعد النفسي وتداخل الأشكال الفنية في عرض «نقيق» للمخرج عجاج سليم، الذي يقدم حالياً في دمشق، بينما تطرق حسن يوسفي إلى جماليات البساطة في استخدام الوسائط البصرية والصوتية في عرض «النورس» للمخرج المغربي بوسلهام الضعيف، وناقش محمود الحلواني توظيف استعارة «أصحاب الكهف» في العمل الجديد للمخرج العراقي ماجد درندش الذي جاء تحت عنوان «بلاك بوكس»، وقرأ باسم صادق تداخل المضمون مع الشكل في عرض «المطبخ» للمخرج المصري محمد عادل.

وفي «رؤى» نقرأ لزياد عدوان «موجز تحولات مفهوم الورشة المسرحية»، ولفاطمة غندور «الممثلة الليبية: مسار ومحطات».

«حوار»

وخصصت المجلة باب «حوار» لمقابلة أجرتها لمى طيارة مع الفنان الفلسطيني زيناتي قدسية، تحدث من خلالها عن مشواره مع التمثيل المسرحي وشغفه بـ«المونودراما».

وحكى عبيدو باشا في «أسفار» يوميات رحلته إلى «مهرجان مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة» الذي نظم في يوليو الماضي في العاصمة الأردنية.

وفي «صروح» كتب إبراهيم الحسيني عن «مركز الهناجر للفنون» في القاهرة ودوره في إثراء المشهد بالعديد من التجارب المسرحية الطليعية.