النادي العربي يستضيف «حروف من أجل الإنسانية»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، معرضاً خطياً بعنوان «حروف من أجل الإنسانية»، للخطّاط صالح الهجر، وهو معرض لصالح أطفال التوحد، عرض فيه الهجر أزيد من عشرين لوحة من أعماله الحروفية، ما بين متوسطة وكبيرة، وشارك أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من سفراء أوتيزم كلوب هاوس، بعرض منتجاتهم ولوحاتهم الفنية.

يوجه الخطّاط صالح الهجر اهتمامه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقيم عدة معارض من أجلهم، وقد لاقت أعماله الفنية نجاحات، واقتنيت على مستوى عالٍ، وقدمت المساعدة لكثير من الأطفال، وقد سبق أن اقتنت أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إحدى لوحاته، وذهب ريعها لعلاج إحدى الفتيات السوريات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان نص اللوحة هو «أفضل معلم للإنسان هو والده، وأفضل معلم للشعب هو القائد».

في معرضه الجديد في النادي الثقافي العربي، يشتغل الهجر على الحرف واللون، مستفيداً من تاريخ طويل في ممارسة الخط على أصوله، وتمكن من مختلف أنواعه، كالثلث والديواني والنسخ وغيرها، وكذلك مستفيداً من إمكانات كبيرة في مزج الألوان ورهافة في اختيارها، وقد وظف ذلك كله في صناعة لوحات تمزج بين انسيابية الحرف العربي ومرونته، وجمالية الألوان وعذوبتها.

في إحدى اللوحات، يستخدم الهجر تقنيات خط الديواني الجلي، كخاصية التشكيل وميلان السطر، من أجل صناعة لوحة بحرف الديواني الجلي، عبر خطوط على شكل أسطر مائلة ومتتابعة على طول منتصف اللوحة، وذلك عبر خلفية باللون الأزرق، الذي يتدرج من غامق في الأسفل، إلى أزرق فاتح في الوسط، إلى أزرق سماوي في الأعلى.

وتتدرج الأحرف مع ذلك بنفس الطريقة، حتى نصل إلى النهايات العليا للكتابة، حيث ينبثق نور من خلال ذلك التواشج بين الحرف واللون، مشكلاً نوراً جميلاً، يعطي للوحة دلالة الصفاء والفرح.

وفي لوحة أخرى، اعتمد خواص التركيب والمرونة في خط الثلث، فاعتمد على حرف الثلث بخلفية من اللون الأصفر، وقسم اللوحة إلى خمسة أقسام، ففي الجزء السفلي، تكون بالأصفر الفاتح، مع خطوط باللون الأبيض، ثم يأتي الجزء الموالي عرب احتشاد لأحرف الثلث.

وتركيب باللون البني على خلفية صفراء، ثم الجزء الثالث بنفس طريقة الجزء الأول، ثم الجزء الرابع بنفس طريقة الجزء الثاني، والجزء الخامس، وهو العلوي، خلفية صفراء فاتحة، تذكر بلون الصباح الجميل، حيث ينبثق الضوء الأصفر البهي الذي يسبق طلوع الشمس.

وعلى هامش المعرض، تم تكريم كوكبة من أهل الفن والثقافة، بلقب سفير الفن من أجل الإنسانية، كما تم تكريم كل من والدة الطفل سلطان الكعبي سفير «أوتيزم كلوب هاوم»، لينا طبارة، ووالدة الطفلة ريتال النجا سفيرة «أوتيزم كلوب هاوم»، الصيدلانية د. هداية النجار.