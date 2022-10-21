لقاء تحضيري للدورة 13 لمهرجان المسرح العربي في الدار البيضاء

المصدر: الدار البيضاء - البيان

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التقى أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله يرافقه مدير الإدارة العامة في الهيئة أعضاء اللجنة العليا المنظمة للدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي ستنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من العاشر إلى السادس عشر من يناير 2023.

وتتكون اللجنة من محمد بنيعقوب مدير الفنون المنسق العام لأشغال المهرجان، محمد بنحساين مدير مسرح محمد الخامس، حفيظة خويي المديرة الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات، محمد شاعر رئيس قسم المهرجانات، ورضوان الشرقاوي رئيس قسم التظاهرات المسرحية.

وقد بحث المجتمعون تفاصيل هذه الدورة والمراحل التي وصلت إليها برامجها، حيث تمت مراجعة تفاصيل المؤتمر الفكري الذي يحمل عنوان «التجارب المسرحية المغربية، الامتداد والتجديد»، الذي سيعتمد أسلوباً عملانياً حيث يقدم المبدعون استعراضاً فكرياً وفنياً وجمالياً لتجاربهم، فيما يقوم باحثون وازنون بمساءلة هذه التجارب.

ويقوم الباحثون الشباب بتقديم حوصلة لكل مخرجات المؤتمر، مع تقديم توطئة معرفية في اليوم الأول وخلاصة نقدية في اليوم الأخير، وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من المبدعين والباحثين المسرحيين من المغرب والوطن العربي، حيث يعتبر هذا المؤتمر فريداً من نوعه لناحية تخصيصه لتجارب البلد المضيف.

بحث المجتمعون الفعاليات الأخرى في المجال الفكري، إذ ستشهد الدورة ندوة محكمة للمرحلة النهائية من المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي المخصصة للشباب حتى سن الأربعين، والتي ستنظم في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك. وورشات المعايشة مع أصحاب التجارب المسرحية الإبداعية التي ستنظم لفائدة المسرحيين الشباب والشباب الهواة في عديد المراكز الثقافية ودور الشباب.

كما تم بحث كل الإجراءات المتعلقة بتسهيل دخول ونقل المشاركين للمملكة المغربية وما يلزم من مراسلات تكفل للمشاركين المتوقع بلوغ عددهم أكثر من 500 مشارك من المغرب وكل الدول العربية كل ما يوفر لهم تجربة مميزة في المغرب، وعلى المسار نفسه تم مراجعة برامج اللجان العاملة في الميدان في كل المفاصل الإدارية والفنية والتجهيزات التقنية.