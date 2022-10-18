«منصة الشارقة للأفلام 5» تنطلق 21 الجاري

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الخامسة من «منصة الشارقة للأفلام»، المهرجان السينمائي السنوي الذي يمتد على مدار عشرة أيام، وذلك في 21 الشهر الجاري، مقدماً مجموعة واسعة من الأفلام الإقليمية والدولية، والجلسات الحوارية مع صنّاع الأفلام والعاملين في القطاع السينمائي، والحفلات الموسيقية.

«ليلة صمّاء»

يقام حفل افتتاح المنصة في تمام السابعة مساءً في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة، حيث يعرض الفيلم الوثائقي الحائز جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي «ليلة صمّاء» (2021) من إخراج بايال كاباديا، يليه حفل موسيقي تحييه فرقة أمل وقار الرباعية المكونة من فنانات من مشارب مختلفة يقدمن مقطوعات موسيقية خاصة إلى جانب كلاسيكيات طربية من المنطقة بأساليب أدائية متنوعة.

يضم برنامج عروض المنصة عدداً من الأفلام المدعوة، من أبرزها: «اليد الخضراء» (2022) إخراج: جمانا مناع، و«ميموريا» (2021) إخراج أبيتشابونغ ويراسيثاكول.

وفي الفئة الروائية تُعرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة، هي: «قدحة، حياة ثانية» إخراج أنيس الأسود (تونس)، «رقصة علي وزين» إخراج محمد علي كونار (تركيا)، «حلم من ورق» إخراج علي أتشاني (الولايات المتحدة الأمريكية)، «سمخور» إخراج إيمي باروه (الهند)، «فقاعات السعادة» إخراج لطيفة خوري (الإمارات العربية المتحدة)، «مرحباً» إخراج كاثرين مازوير (تشيلي)، «أشبه بالماء» إخراج مانوس تريانتافيلاكيس (اليونان)، «قلبي الأسود» إخراج غاروش غازاريان (أرمينيا)، «الاستراحة» إخراج نافيد نكهاه أزاد (إسبانيا).

الفئة الوثائقية

وتضم الفئة الوثائقية كلاً من: «كما أريد» إخراج سماهر القاضي (مصر)، «روافد الأمازون» إخراج ألفارو سارمينتو ودييغو سارمينتو وتيري تومستو (بيرو)، «عندما يذوب الثلج» إخراج أليكسي جولوفكوف (الجبل الأسود)، «20 جنيه في الشهر» إخراج حسن أيمن أبودومة (مصر)، «ثم يحرقون البحر» إخراج ماجد الرميحي (قطر)، «لا ترتح كثيراً» إخراج شيماء التميمي (اليمن)، «أحاول ألا أنسى» إخراج بيغاه أهنجراني (إيران)، «إلى الشباب» إخراج ميرا مرعب (لبنان).

فيما يُعرض ضمن الفئة التجريبية الأفلام التالية: «أوراق كوباكابانا» إخراج فرناندو بورتاباليس (الأرجنتين)، «الحياة معاناة. الموت خلاص» إخراج آرفيند براتاب (الهند)، «تخمينات نسائية صغيرة» إخراج نيكول هيويت (كرواتيا)، «غامبت» إخراج نعيم باكنيات (إيران)، «كيف تعكس تعويذة: وعد الأرشيف» إخراج ياسمين بن عبدالله (المغرب)، «النشأة» إخراج ياروسلاف بولافين (روسيا)، «موسم احتراق الأشياء» إخراج أسماء جاما وغوليد أحمد (المملكة المتحدة)، «تحت نظرهم، أهمس لشفتيك» إخراج برانيسلاف يانكيتش (الولايات المتحدة).

كما تعرض المنصة الفيلم الفائز بمنحتها لإنتاج الأفلام القصيرة في العام الماضي، وهو «ما وراء سلمى» من إخراج مريم السركال وماريا سيد (الإمارات العربية المتحدة)، الذي يروي قصة سلمى التي تعيش على هامش الحياة الريفية الإماراتية، حيث تقسّم أيامها بين الاهتمام بابنتها البالغة من العمر سبع سنوات والأعمال المنزلية اليومية إلى أن تقرر في لحظة ما اتخاذ موقف يعيد إليها شعورها بذاتها.

مبادرة مشتركة

وفي مبادرة مشتركة مع القنصلية الأمريكية في دبي تستضيف المنصة أفلاماً بوجهات نظر مختلفة من الولايات المتحدة، مثل فيلم «أمريكا» (2009) للمخرجة شيرين دعيبس، و«أغنية لاهور» (2015) من إخراج شرمين عبيد جنائي وآندي شوكن.

بالتوازي مع عروض الأفلام، تقدم المنصة برنامجاً عاماً من الجلسات النقاشية والحوارية، والدورات المتخصصة، وورشاً تتناول موضوعات مفاهيمية وعملية، ما يوفر فرصة للمشاركين لمقاربة القضايا البارزة والملحة في صناعة السينما والأفلام المعاصرة والممارسة السينمائية عموماً.