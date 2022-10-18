«رحلة مع نغم الأمس» في «العويس الثقافية» 28 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً موسيقياً ساهراً بعنوان «رحلة مع نغم الأمس» تحييه فرقة «سكون» الموسيقية وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري على خشبة مسرح المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

تتألف فرقة سكون من تخت شرقي لديه مخزون متنوع من المقطوعات العربية الكلاسيكية. تتضمن هذه المقطوعات الموشحات، والقدود، والقصائد، بالإضافة إلى مختلف الأغاني الفلكلورية والطربية المتنوعة. تضم هذه الفرقة موسيقيين محترفين شغوفين بالموسيقى وطلاب موسيقى يدرسون ويقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وظهرت أولى نشاطاتها في الجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث تشكلت ملامح الفرقة، وقدمت حفلات عدة على مسرح الجامعة وعلى مسرح المجاز بالشارقة، وأصبح في رصيدها العديد من الحفلات المتميزة التي لاقت صدى جماهيرياً كبيراً.

خبرة طويلة

تضم المجموعة أيضاً مطربين مدربين على الغناء بشكل محترف سواءً بشكل منفرد أم جماعي، ولديهم خبرة طويلة في إحياء الأمسيات على مختلف المسارح في الدولة.

يشتمل برنامج الفرقة على تنويعات مختلفة ومقامات متعددة ترصد التراث الموسيقي العربي من مصر والشام والعراق والخليج، حيث ستقدم الفرقة مجموعة من الأغنيات الشائعة مثل: وصلة موشحات: «مر التجني»، «افديه ظبيا»، «يا ناس انا»، وغيرها.

ويشارك في العزف والغناء كل من دكتور عبود ناصر آغا عازف العود، نادر دياربكرلي عازف كمان، ليديا شيبارد عازفة كمان، نارام راشد عازف كمان، أحمد جارور عازف قانون، أمجد الجرماني عازف ناي، أمجد مكارم عازف إيقاع، خالد مني عازف إيقاع، ريماز عقبي مغنية وعازفة فلوت بالإضافة للمغنيين تالة زينو ورند نداف وليث أتاسي وسما الطائي.