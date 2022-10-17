حمزة نمرة و«روح الشرق» يلتقيان بجمهور مسرح المجاز في 19 نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تحيي إمارة الشارقة، أمسية غنائية مميزة، للفنان حمزة نمرة، وكورال روح الشرق، في 19 نوفمبر المقبل على مسرح المجاز، الذي استضاف العديد من نجوم الفن، والعروض الموسيقية والمسرحية، والفعاليات المجتمعية التي نالت استحسان جمهور إمارة الشارقة والإمارات.

ويقدم الفنان حمزة نمرة، بصوته الذي يحاكي الإنسانية، ويلامس القلب والوجدان، باقة من أبرز أغانيه التي نالت قبولاً كبيراً لدى جمهوره في الوطن العربي، مثل «فاضي شوية»، و«دهر يا قلبي»، و«مولود سنة 80»، و«القصة واللي كان».

وبدأ نمرة اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، حيث تعلم الموسيقى والغناء من خلال معاصرته واختلاطه بمعظم أنواع الموسيقى السائدة في مصر، وقدّم حمزة العديد من العروض الغنائية على مدار مسيرته الفنية، ما صقل موهبته بشكل كبير.

أمسيات مميزة

وقال الفنان حمزة نمرة، عن أول لقاء يجمعه بجمهور المجاز: «سعيد بوجودي لأول مرة على مسرح المجاز، الذي لطالما سمعت عن أمسياته الغنائية المميزة، التي تستضيف نخبة من الفنانين الكبار، ويسرني أن أقدم لجمهور الشارقة، باقة من أجمل الأغاني التي أحبها الجمهور وتفاعل معها».

ومن منطلق تعزيز الحضور الثقافي للإمارة، ودعم المواهب الشابة المتميزة، يستضيف مسرح المجاز، لأول مرة، كورال روح الشرق، الذي يضم مجموعة مميزة ومتنوعة من المواهب التي تمزج الأصالة والمعاصرة، في باقة من الأغنيات التي يقدمها لجمهوره، حيث نالت عروضهم الغنائية استحساناً وقبولاً جماهيرياً كبيراً، لأنها مزيج من الأعمال الوطنية والتراثية بلمسة معاصرة. ويتميز روح الشرق بصناعة الموسيقى بالأصوات البشرية، دون استخدام الآلات الموسيقية، ما جعلهم يحصدون شهرة كبيرة في العالم العربي، ويصنعون حالة فنية خاصة، نتيجة تميز أدائهم الموسيقي.

وعبّر كورال روح الشرق، عن سعادته بوجوده على مسرح المجاز: «سعيدون بوجودنا على هذا الصرح المعماري، الذي يعد أيقونة فنية فريدة من نوعها، ليقدم، ولأول مرة في دولة الإمارات، باقة من أجمل الأغاني التي لامست وجدان الجمهور».