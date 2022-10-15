مهرجان موسيقي حافل من «نخيل» في «ذي بوينت»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مهرجان «ريلم فيست» الموسيقي الفريد من نوعه من «نخيل»، الذي يقام في «ذي بوينت»، فنانين إقليميين مشهورين لتقديم عروضهم على مدار عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11 ليلاً، يليها بعد ذلك حفلات مشوّقة في أماكن مختارة تستمر حتى ساعات الفجر الأولى.

وتصدح أجواء «ذي بوينت» الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة «نخيل» في «نخلة جميرا»، على مدار ثلاثة أيام، بالأنغام الموسيقية المتواصلة، وحفلات حيّة تقدمها مجموعة من الفنانين المميزين والنجوم. وسوف تطلق «نافورة النخلة» خمسة عروض جديدة مشوّقة وذلك احتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لإطلاقها.

عروض

ويوفّر هذا المهرجان للفنانين منصة للتفاعل مع هواة الموسيقى وتوسيع قاعدة المعجبين بهم لتكون امتداداً لمبادرة «ذي بوينت»، الهادفة إلى التعريف بالفنانين المحليين الصاعدين ودعم المواهب الناشئة في المنطقة.

وتستضيف «نخيل» فرقة «ميّاس» الفائزة بالموسم الحالي من «أمريكا غوت تالنت» لتقدم استعراضها للمرة الأولى في المنطقة حيث ستؤدي فرقة الرقص البديل «ميّاس» اللبنانية التي حصدت بامتياز لقب «أمريكا غوت تالنت» في موسمه السابع عشر والمكوّنة بكاملها من الإناث اللواتي أدهشن العالم برقصاتهن الجماعية وحركاتهن المشوّقة للغاية، عرضاً جماهيرياً مشوّقاً من خلال عرضين مدتهما 5 دقائق في المنتزهين «الشرقي» و«الغربي» على أن يتم عرضهما مباشرة على شاشات عملاقة.

وكجزء من التزام شركة «نخيل» بالاحتفاء بالشباب والثقافة العربية، ستقدم فرقة «ميّاس» عرضاً في وقت لاحق في «نخلة جميرا»، حيث سيتم مشاركة تفاصيله في وقت لاحق. سوف يعتلي المنصة الرئيسية خمسة فنانين تم اختيارهم بدقة من قبل المشرفين على برنامج «ريلم» وهم: نويل خرمان، وليا مخول، وعبري، وساندرا ساهي، ونغم دعبل، على أن يحظى هذا الحدث بدعم من مجموعة من منسقي الأسطوانات المحترفين أمثال «دي جي رودج» و«سام فارسيو» و«ولاشي» و«ديان» و«صومالي»، بالإضافة إلى فرقة «إندي» الموسيقية وموسيقيين إقليميين شهيرين بما في ذلك «آس بر كاسبر» و«ذا بوكستونز» وغيرهم.

سيشهد هذا الحدث للمرة الأولى، إطلاق خمسة عروض جديدة لـ«نافورة النخلة» دفعة واحدة مصممة على وقع أنغام كل أغنية يقدمها الفنانون المبدعون.