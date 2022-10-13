«داون تاون ديزاين» 2022: دبي وجهة مبدعي العالم

المصدر: دبي - وام

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تنطلق فعاليات «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط للتصاميم الراقية والمعاصرة، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة «تيكوم» وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

ويرسخ المعرض هذا العام، مكانة دبي وجهة عالمية للتصميم والإبداع والفن، وتقام فعالياته عند الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم الوجهة العالمية. وتعد هذه النسخة من معرض «داون تاون ديزاين 2022» الأغنى في تاريخ هذا الحدث ما يعكس قوة اقتصاد دبي وتنافسيته ودوره وتأثيره الكبير والملحوظ على قطاع التصميم المزدهر في المنطقة.

عروض متميزة

ويضم المعرض أعمالاً لأبرز العلامات التجارية العالمية والعروض المتميزة من مختلف الدول وشركات التصنيع والاستوديوهات والمصممين الموهوبين ويتيح الفرصة للاطلاع على أبرز الأعمال في مجال التصميم على مستوى المنطقة، حيث يستقطب نخبة من ذوي الكفاءات العالية من الشركات التجارية ومستهلكين ضمن القطاعات المرتبطة بالتصميم على مستوى المنطقة. ويوفر المعرض مساحة مميزة لعرض أعمال مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة مثل «بوليفورم» و«آي جوتزيني» و«مينوتي».

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، أهمية هذا الحدث البارز ضمن «أسبوع دبي للتصميم» وحرص دبي للثقافة على أن تكون دائماً من الداعمين الرئيسيين له كجزء من مسؤوليتها في رفد المواهب المحلية بشتى الطرق لترتقي بإبداعاتها إلى أرفع المراكز. وقالت خديجة البستكي نائبة الرئيس لحي دبي للتصميم: نفخر في حي دبي للتصميم بأن نكون شريكاً استراتيجياً لهذا الحدث المرموق الغني بالأعمال الإبداعية، إذ يعزز مكانة دبي الإبداعية العالمية ويرسخ موقعها المتميز ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة. ونتطلع إلى الترحيب بالمبدعين في شتى مجالات التصميم والهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وتصميم المنتجات من مختلف أنحاء العالم.

منصة فعالة

من جانبها قالت ميت ديغن كريستنسن مديرة معرض «داون تاون ديزاين»: نقدم هذا العام برنامجاً لم يسبق له مثيل في مجال التصميم والهندسة المعمارية وهو قطاع يواصل النمو بشكل ملحوظ في دبي، ونتطلع من جديد إلى تزويد المهارات المتميزة بمنصة فعالة لعرض أعمالها مع تسليط الضوء على التصاميم المعاصرة التي تحمل توقيع أبرز المصممين العالميين والإقليميين، مشيرة إلى أنه من خلال تقديم برنامج متكامل من الأعمال الفنية التركيبية والمعارض والجلسات الحوارية وحملات التسويق للعلامات التجارية سيتمكن المعرض من تحقيق هدفه المتمثل في منح الزائرين هذا العام تجربة تثقيفية استثنائية.

ويمكن لزائري المعرض هذا العام الاطلاع على مجموعة من الشراكات بين نخبة من المصممين المرموقين والمشهورين حول العالم، بما في ذلك «سي سي تابي» من توقيع إيوان مكتبي، والتي تعرض للمرة الأولى قطعة معلقة على الحائط من مجموعة المصمم الإيطالي دوتشو ماريا جامبلم، و«يترا» بالتعاون مع المصمم الشهير توم ديكسون و«راك سيراميكس» بالتعاون مع إيلي صعب لعرض أحدث مجموعاتهما المشتركة خلال هذا المعرض. وسيضم المعرض كذلك «داون تاون إيديشنز»، وهو البوتيك المخصص لعرض تصاميم محدودة الإصدار ومصممة حسب الطلب..علاوة على مجموهة اخرى متنوعة.