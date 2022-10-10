«بيت الحكمة» يحتضن معرض «فريدا وأنا» بنسخته العربية

المصدر: الشارقة - البيان

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بحضور ورعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، انطلقت بالشارقة فعاليات معرض «فريدا وأنا» بنسخته العربية، التي ينظمها «بيت الحكمة» للمرة الأولى في الوطن العربي، والذي يخصص للأطفال مساحة تفاعلية ينتقلون عبرها إلى عالم إبداعات الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو.

حضر حفل افتتاح المعرض، كل من الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والدكتور عبد العزيز مسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعدد من المسؤولين في الدائرة وبيت الحكمة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في المعرض، الذي يقام بالشراكة مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وتعرفت إلى أقسامه المختلفة، وشاهدت الصغار يخوضون رحلة التعرف إلى التجربة الفنية والحياتية لكاهلو، والتحديات التي مرت بها، وكيفية تجاوزها لتحقيق النجاح، وقدرتها على تحويل المعاناة البشرية إلى إبداعات فنية.