تطوان تشهد انطلاق مهرجان الشعر العربي الجمعة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تشهد مدينة تطوان شمالي المملكة المغربية، يوم الجمعة المقبل، انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان «تطوان» للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتواصل فعالياته على مدى 3 أيام بمشاركة شعراء ومثقفين مغاربة. وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: «تستمر بيوت الشعر في الوطن العربي في تنظيم أنشطتها، بدعم ورعاية من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشهد الفترة المقبلة العديد من المهرجانات الشعرية تتويجاً لعملها السنوي المتواصل».

وأضاف العويس: «تأتي الدورة الرابعة من مهرجان تطوان تأكيداً على جهود دار الشعر في تطوان عبر برامج ثقافية وفنية متنوعة تقدمها على مدى العام، وتمثّل الدار دوراً بارزاً في استقطاب العديد من الموهوبين من جميع أنحاء المغرب، لتكون بمقام منصة تقدم تجاربهم للجمهور».

فعاليات متنوعة

يشهد مسرح إسبانيول في تطوان انطلاق فعاليات المهرجان بكلمتي دائرة الثقافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، في حين سيتم تكريم الشاعرة وفاء العمراني والناقدة العالية ماء العينين، على أن تقام أمسية شعرية يشارك فيها ثلاثة شعراء وهم: إدريس عيسى وعمر الراجي ووفاء العمراني، فيما تختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة فنية تراثية للفنانة لطيفة رأفت. يبدأ اليوم الثاني من المهرجان فعالياته بندوة «المجلات الشعرية.. من الورقي إلى الرقمي».

وفي فقرة القراءات الشعرية، سيستمع حضور المهرجان إلى المبدعين: عبدالسلام المساوي، وسكينة حبيب الله، وأحمد الحريشي،، ويقدمها عبدالرحيم الخصار، في حين سيجرى مساء توزيع شهادات على طلبة الورش الشعرية في دار الشعر.

قراءات شعرية

كما سيشهد اليوم الثاني قراءات شعرية لكل من: إدريس الملياني، وعبدالرحيم فوزي، ونسرين بلعربي، وحسن أوحمو الأحمدي، ويقدمها عبدالسلام الموساوي.

وتقام فعاليات اليوم الختامي في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية، حيث سيتم تنظيم قراءات شعرية لكل من خالد الريسوني، وعزيزة العميري، وعبدالرحيم الخصار، وعبدالجواد العوفير، ويقدمها نجيب خداري، على أن يجرى توزيع شهادات على الأطفال الشعراء.

كما سيتم تنظيم قراءات شعرية لكل من محمد حجي، وهدى الفشتالي، وصباح الدبي، وعلي أبو عارف، ويقدمها أحمد الحريشي. وتطوي فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان تطوان للشعر العربي صفحتها بتتويج الفائزين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب.