«لوغاريتمات الشهرة».. تأثيرات وتساؤلات

المصدر: دبي ـــ البيان

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عن منشورات ضفاف ببيروت، ومنشورات الاختلاف بالجزائر، صدر حديثاً كتاب «لوغاريتمات الشهرة» لعمرو منير دهب في أكثر من مائة وأربعين صفحة من القطع المتوسط.

يتطرق الكتاب إلى الشهرة من حيث تعريفها، والفرق بينها وبين النجاح بصفة عامة، بالإضافة إلى تناوله للأسباب المفضية إلى الشهرة والتساؤل عن إمكانية التنبّؤ بالشهرة لعمل طور الإعداد أو بالنسبة لأية شخصية تمتلك موهبة على أي صعيد. كما يتناول الكتاب تأثير التقنيات الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي على الشهرة والطامحين إليها من مختلف الفئات والأعمار.

تحت عنوان «ديموقراطية الشهرة» يقول المؤلف: «عوالم الشهرة ليست استثناءً، فديموقراطية الشهرة التي أتاحتها بصورة مضاعفة وسائلُ الاتصال والتواصل الحديثة – وانفتاح المجتمعات فكرياً واجتماعياً بصورة موازية – لا تعني أن الفرص أصبحت متساوية أمام جميع الطامحين إلى الشهرة بقدر ما تعني أنه بات بإمكان كل فرد أن يشارك في صراع الشهرة ليغدو في حال انتصاره في موقع ما ضمن الفئة المسيطرة على عوالم الشهرة في إطار القواعد الجديدة للعبة ديموقراطية الشهرة في هذا العصر».

كتب عمرو منير دهب تحت أكثر من ثلاثين عنواناً تشير إلى أسماء وأزمنة ومواضيع عديدة ومتباينة مثل: «تسوّل الشهرة»، «سقراط والشهرة»، «باراك أوباما والشهرة»، «المرأة والشهرة»، «أنواع الشهرة»، «الشهرة بين الغني والفقير»، «الشهرة للجميع».