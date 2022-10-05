النسخة الـ 12 من «علامات فارقة» رحلة في فضاءات فنية متناغمة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، النسخة الثانية عشرة من سلسلة معارض علامات فارقة: إسماعيل خيّاط، أحد أبرز مؤسسي المشهد الفني الكُردي، وفي ذلك متحف الشارقة للفنون.

وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في أرجاء المعرض الذي يضم أكثر من 130 عملاً فنياً متنوعاً، متعرفاً على ما يضمه من تجارب مختلفة للفنان خياط وثّقت لمسيرته الفنية الحافلة عبر ما يقارب من ستة عقود.

واستمع الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي خلال جولته إلى شرحٍ مفصل حول الأعمال والأقسام التي يضمها المعرض، مطلعاً على مختلف الأعمال التي قدمها الفنان خياط خلال رحلةٍ طويلةٍ في عالم الفن، حيث يعتبر أحد أبرز الفنانين في العالم العربي، وأيقونةً للفن الكردي.

أعمال متنوعة

وضمّ المعرض عدداً من أشهر أعمال الفنان المتنوعة، منها: لوحة «وجه حزين» تم رسمها بالحبر والألوان المائية على ورق، ولوحة تمثل الطيور والمرأة من وجهة نظر الفنان تم رسمها بالفحم والقلم على ورق، ولوحة «أفكار الشخص» التي وظف فيها خيّاط الألوان الزيتية بشكل إبداعي على القماش والخشب، بالإضافة إلى لوحة «الشعب الكردي»..وغير ذلك من الأعمال.

ويُعد إسماعيل خياط من أبرز فناني الحداثة، وأكثرهم إنتاجاً، حيث عُرف بوصفه جدّ الفن الكردي أو رجل الحجارة، وبيكاسو العراق، كما أسهم، عبر أكثر من 7000 عمل فني متميز في تأسيس حركة الفن العراقي في بلدته.

ويحاول المعرض الإضاءة على تجربة الفنان إسماعيل خياط وإبراز إنتاجه الغزير وتبيان أسلوبه الفريد.