جلسات تعليمية في «بيوتي وورلد ميدل إيست» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف مصفف الشعر الشهير منير عن إطلاق جلستين تعليميتين للمرة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي ضمن موقع معرض بيوتي وورلد ميدل إيست يومي 31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل. ويسعى المبدع اللبناني إلى الارتقاء بإمكانيات مصففي الشعر المشاركين في الجلسات، التي تستمر كل منهما 8 ساعات، ومساعدتهم على مواجهة تحديات المهنة من منظور جديد، إلى جانب التعرف على مهاراته في تصفيف الشعر لتغيير الإطلالة بشكلٍ كامل.

ويتمتع منير بمكانة رائدة في مجال تصفيف الشعر، ويشتهر عالمياً ببراعته في ابتكار أساليب جديدة من ناحية التدريب والتقنيات المستخدمة والتطوير التجاري، فضلاً عن تأثيره الكبير على المفهوم العام لطرق العناية بالشعر. وعلى مدى عقد من الزمن، نجح منير الشهير في إحداث نقلة نوعية بعالم تصفيف الشعر، من خلال توجيهاته حول كيفية تطبيق مختلف التقنيات، حيث قدّم العديد من الجلسات التعليمية المشابهة في العديد من مدن العالم، مثل لندن وباريس وإسطنبول وبوخارست.

أساليب جديدة

وقال منير: «من الرائع دوماً زيارة دبي ولقاء مجموعة من مصففي الشعر الطموحين، ونتيجةً لخبرتي التي تمتد لأكثر من 12 عاماً في هذا المجال، تتيح الجلسات التدريبية التي سأقدمها تعليم أساليب جديدة للمواهب الواعدة، تضمن لهم الارتقاء بإمكانياتهم وإدارة أعمالهم. وسيشهد المشاركون تطبيقاً مباشراً لثلاث طرق مبتكرة لتجديد الشعر، وثلاثة استخدامات لمستحضر التونر، وغيرها العديد من التركيبات الفريدة وتقنيات تطبيقها، وأساليب جديدة لتخطي مختلف التحديات.

وأضاف:»يعدّ معرض بيوتي وورلد ميدل إيست الوجهة الأمثل لتقديم هذه الجلسات، باعتباره المنصة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر«.

تقنيات عصرية

وتهدف الجلسات التعليمية إلى تعليم أحدث التقنيات العصرية للعناية بجميع أنواع الشعر وكيفية التغلب على العقبات والصعوبات، إلى جانب التعرف على تقنيات وإرشادات جديدة حول الاستخدام الأمثل لمنتجات المصفف البارع منير. كما ستتضمن الجلسات الفريدة تقديم رؤيته الخاصة حول أسرار هذا القطاع، بما فيها تركيباته الشهيرة من التونر، وغيرها من الأدوات المستخدمة. ويحصل جميع المشاركين على شهادة إتمام الجلسة التدريبية، مع فرصة لالتقاط الصور مع مصفف الشعر منير.

من جانبها قالت فلين روبرتس، مديرة معرض بيوتي وورلد ميدل إيست:»تستمر الجلسات التدريبية لمدة 8 ساعات بدلاً من 6 ساعات نظراً للإقبال الشديد على حضورها. ويعتبر منير من أشهر مصففي الشعر على مستوى العالم، حيث تم بيع تذاكر اليوم الأول بالكامل، ونتوقع انتهاء بيع الكمية المخصصة لليوم الثاني قريباً. ولهذا أدعو الراغبين في الحضور إلى المسارعة للحصول على تذاكرهم".