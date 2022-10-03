دبي أوبرا تستضيف إياد الريماوي 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أوبرا الملحن الموهوب والموسيقي المبدع، إياد الريماوي، لتأدية أغانيه المذهلة في حفل غنائي بعنوان «ليلة واحدة في دبي أوبرا» في 15 أكتوبر الجاري.

بعد مشاركته المميزة في «إكسبو 2020 دبي» ونجاح حفلاته الموسيقية «رسائل حب من دمشق» في أوبرا دبي وفي مركز دبي التجاري العالمي، يعود إياد والأوركسترا مرة أخرى إلى دبي في شهر أكتوبر بأمسية «ليلة واحدة في دبي أوبرا» الموسيقية، التي تنظمها «أرابيان إنترتينمانت هاوس»: «Arabian Entertainment House»، إذ يقدم فيها باقة روائع موسيقية.

جدير بالذكر أن إياد الريماوي ملحن وكاتب ومنتج موسيقي سوري، وهو أول فنان عربي يوقع مع شركة Sony Music Middle East 2012، وحقق ألبومه «Tales from Damascus» المرتبة الثانية في Virgin Megastore Middle East Charts، كما أن ألبومه «Silence Syria» سجّل في المرتبة الأولى بالمبيعات في Virgin Middle East 2018.

بلغ عدد مشاهدات إياد الريماوي 80 مليوناً، إذ أصبحت أغانيه مشهورة جداً في الوطن العربي.

واشتهر إياد بالموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات التلفزيونية مثل «الندم» و«العراب» وغيرهما. ولد إياد ونشأ في دمشق وتخرج في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق. بدأ العزف على الجيتار في سن الثانية عشرة، وفي سن الرابعة عشرة بدأ في تأليف موسيقاه الخاصة. خلال دراسته أسّس أكثر من فرقة عزفت على الأنواع الموسيقية الشعبية والبوب والروك والشرقية.