«الإمارات للآداب» تتيح التسجيل بمسابقات الطلبة 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن فتح الباب للمدارس للاشتراك في مسابقات الطلبة لعام 2023، للاحتفاء بالقرّاء، ورواة القصص، والشعراء، وفناني الخط، والكتابة.

ويمكن للطلبة الموهوبين في الأداء الشعري إبراز فهمهم وشرحهم للقصيدة التي يختارونها من عيون الشعر العالمي في مسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع»، وللكتّاب الشباب إظهار مهاراتهم الإبداعية في مسابقة «دار جامعة أكسفورد» لكتابة القصة القصيرة، وإبراز مهاراتهم الرائعة في الكتابة ومسابقة مدرسة «رويال جرامر غيلدفورد» - دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية.

ويمكن للمدارس التنافس في مسابقة كأس «شيفرون» للقرّاء التي تتطلع إلى إثراء معرفة الطلبة وثقافتهم من خلال قائمة الكتب المختارة، وتُجرى جميع المسابقات باللغتين العربية والإنجليزية وتستقبل المشاركات من طلبة الدوام المنتظم كافة.

وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب على انطلاق مسابقات الطلبة: «تعد المسابقات التي ننظمها عنصراً بارزاً في برنامج العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين؛ إذ ترسخ المسابقات حب القراءة لدى الطلبة وتعزز من مواهبهم في الكتابة الإبداعية ما يشجعهم على كتابة قصصهم الملهمة إضافة إلى تحفيزهم على إبهار الحكام بمهاراتهم في التحدث أمام الجمهور، وهو بمقام فرصة فريدة للتفاعل مع مجتمع متآلف يتمتع بسمات التفكير الخلّاق وبمحبة الكتب والأدب وتقديرهما».