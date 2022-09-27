هيئة الشارقة للمتاحف تحتفي بأعمال الفنان العراقي إسماعيل خياط

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تطلق هيئة الشارقة للمتاحف النسخة الثانية عشرة من سلسلة علامات فارقة خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر المقبلين في متحف الشارقة للفنون، مسلطة من خلالها الضوء على أعمال الفنان إسماعيل خياط، التي تُعتبر إضافة ودفعة قوية للقيم الإنسانية السامية الداعمة لنهج الخير والسلام.

ويعد خيّاط المولود عام 1944 في خانقين - كردستان، والملقب بـ«بيكاسو العراق»، «الرجل الحجري» و«جد الفنون الكردية»، أحد أبرز مؤسسي المشهد الفني الكردي الذين تناولت أعمالهم المواضيع الإنسانية بصورة جسدت معاناة الناس في كردستان العراق، ما يجعل من أعماله الفنية وثائق تؤكد أهمية السلام.

100 عمل

وتأتي استضافة أكثر من 100 عمل فني من إبداعات خياط انسجاماً مع رؤية الهيئة وأهدافها لإبراز إبداعات الفنانين من مختلف دول المنطقة العربية وانطلاقاً من أهمية دور الفنان خياط في إثراء المشهد الفني الكردي بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وتأسيس مدرسة فنية متميزة للفنون الكردية.

يشار إلى أن سلسلة معارض علامات فارقة التي انطلقت في العام 2010 مستهدفة كافة أفراد المجتمع، تُعد منصة فنية متميزة استضافت أبرز الفنانين العرب، الذين تركوا بصمات واضحة في المشهد الفني العربي والإقليمي، وخلفوا إرثاً فنياً كبيراً للأجيال الحالية والمقبلة، ومن ضمن الفنانين الذين استضافت علامات فارقة أعمالهم باية محيي الدين، عبدالقادر الريس، نجاة مكي، جورج بهجوري، آدم حنين، نور علي راشد، ثريا البقصمي، إسماعيل شموط، تمام الأكحل، وغيرهم الكثير.