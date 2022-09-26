خالد الظنحاني ضيف مهرجان الإسكندرية السينمائي

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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يحل الشاعر والخبير الثقافي الإماراتي، الدكتور خالد الظنحاني، ضيفاً على الدورة الـ 38 «دورة الفنان محمود حميدة»، من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تنظمه «الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.. بحضور نخبة من الفنانين والسينمائيين، وألمع نجوم المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال الظنحاني: «حضورنا في هذه التظاهرة الفنية الدولية، يعد فرصة للالتقاء بنخبة من النجوم والمخرجين وصناع الفن السابع، العرب والدوليين، للتحاور معهم، والاطلاع على تجاربهم السينمائية، وبحث سبل التعاون المشترك، بهدف تعزيز صناعة السينما والإنتاج الإبداعي في الإمارات».

وأشار إلى أن السينما الإماراتية استطاعت خلال السنوات العشر الفائتة، أن تقطع شوطاً مميزاً في المجال السينمائي، بفضل جهود ومثابرة صناع الأفلام الإماراتيين، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الجوائز المحلية والعالمية.

والظنحاني خبير ثقافي حائز على جوائز وأوسمة ثقافية محلية ودولية، وشارك في عضوية لجنة التحكيم للعديد من المهرجانات الثقافية والفنية، أبرزها مهرجان ميجرارت السينمائي في إيطاليا، والمهرجان الدولي للفيلم في مراكش بالمغرب، وهو مؤسس نادي الفجيرة للسينما، فضلاً عن نشاطاته المتميزة في سلسلة ندوات أدبية في الهند وبلدان أوروبية عديدة، كإسبانيا وفرنسا وألمانيا والتشيك وهولندا، وترجمت أعماله إلى اللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والماليالامية/ الهندية.