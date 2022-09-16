المصدر: بيروت ــ رويترز

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رسمت فرقة الرقص مياس البسمة على وجوه اللبنانيين بعدما رفعت راية الفن اللبناني عالياً واقتنصت لقب برنامج «أمريكا غوت تالنت» لاكتشاف المواهب.

وقدمت مياس، أول من أمس، عرضاً استثنائياً، وصفته لجنة التحكيم بعبارة «لا يُصدّق».

ونشرت الفرقة على تطبيق إنستغرام مقطع فيديو لعرض الفوز الذي تضمن مشهداً يحاكي الاكتشافات الحديثة في الفضاء، وتناغمت الإكسسوارات والريش والأزياء وأداء الراقصات مع ألوان الفضاء الخارجي. وكتبت الفرقة تحت الصورة «لقد فعلناها، كرمالك يا لبنان».

وعلى مدى الأشهر الماضية كانت فرقة مياس تتألق بين المنافسين وتقدم عروضاً تحبس الأنفاس، ما دفع عضو لجنة التحكيم الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا إلى الضغط على الزر الذهبي في يونيو الماضي، الذي تأهلت بسببه الفرقة للوصول إلى العروض النهائية المباشرة.

ومع فوز الفرقة النهائي قالت فيرغارا: إن فرقة مياس اللبنانية استحقت الفوز لأن الراقصات شغوفات بما يفعلنه. وقالت فيرغارا في حديث لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال: إن فتيات مياس قدمن لها هدية، وهي قلادة عبارة عن أرزة.

وسبق لمياس أن شاركت في مسابقة أراب غوت تالنت عام 2019 وساعدتها المغنية اللبنانية نجوى كرم بالزر الذهبي، ما عُدَّ أول انطلاقة للشهرة.

وكتبت نجوى على حسابها في «تويتر» عن فوز مياس اليوم: «شي بيكبّر القلب.. هيدا انتصار ومجد للبنان».‏