فعاليات مشوقة في مهرجان «كلوب سوشال» الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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كشف القائمون على مهرجان كلوب سوشال، أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في أبوظبي، عن البرنامج الكامل لفعالياته، حيث يشهد المهرجان مشاركة نخبة من ألمع النجوم العالميين. وينطلق المهرجان في ياس لينكس بجزيرة ياس في أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل ويمتد على مدار ثلاثة أيام، ويُقام بالتعاون بين شركة براج ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجزيرة ياس ولايف نيشن.

تبدأ فعاليات المهرجان مع عروض اثنين بسعر واحد، على أنغام موسيقى الفانك والديب والديسكو هاوس التي يبدعها منسق الأغاني بينك فيش. وتضفي فرقة الإندي روك البريطانية كايسر تشيفس على المهرجان أجواءً حماسية حافلة بالموسيقى والرقص مع مجموعة من أروع إبداعاتها، مثل I Predict a Riot وNever Miss a Beat وBorn to be a Dancer.

تنطلق فعاليات المهرجان في اليوم الثاني عند 5 مساءً، حيث يمنح زواره جرعة من المتعة مع عرض الساعة السعيدة حتى 7 مساءً. ويقدم منسق الأغاني بينك فيش تشكيلة جديدة من إبداعات الأغاني والتوليفات الموسيقية.

يتوج اليوم الثالث والأخير من المهرجان مع تحدي كلوب سوشال باتل أوف ذا باندس بمشاركة أفضل النجوم الواعدين في الإمارات العربية المتحدة. ما يتيح للشباب الموهوبين الفرصة لاستعراض قدراتهم الفنية المذهلة.