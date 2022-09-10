ندوة الثقافة والعلوم تنظم «المؤتمر العالمي السابع للريادة والابتكار والتميز»

المصدر: دبي - البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة العالمية لتبادل المعرفة والهيئة الدولية للتسامح فعاليات «المؤتمر العالمي السابع للريادة والابتكار والتميز»، تحت رعاية وبحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وذلك كما يلي:

- حفل الافتتاح الساعة 7 مساء اليوم (الأحد 11 سبتمبر)، وسيتم في هذا الحفل تكريم الرواد في الريادة والابتكار والتميز على المستوى الإقليمي والعالمي من الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر وتونس والمغرب والسودان بالإضافة الى دول اخرى مثل البانيا وايطاليا والهند وكسوفو.

- الساعة 8.30 صباحاً، يوم غد (الاثنين 12 سبتمبر)، تعقد جلسات حوارية تقدم فيها نماذج عملية للريادة والابتكار والتميز من رواد القرن العشرين من مختلف دول العالم.

يتضمن الاحتفال تكريم أسماء شخصيات بارزة من الرعيل الأول في الإمارات ومنهم المستشار إبراهيم بوملحه، وعبدالغفار حسين وتريم عمران وعبدالله عمران وسلطان العويس، ونخبة من المفكرين والمثقفين الذين أثروا العمل الوطني الإماراتي والعربي بشكل عام، وذلك في مقر الندوة بدبي – شارع شاطئ الممزر.