«طير بينا يا قلبي».. قصص متنوعة وقالب تشويقي

المصدر: القاهرة ـ البيان

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تتعاون الفنانة ريم مصطفى مع المخرج عصام نصار وعدد من كتاب السيناريو بينهم: باسم علي الخطيب - إسلام شتا، في مسلسلها الجديد «طير بينا يا قلبي»، أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.

تصوير مكثف

وتدور قصة مسلسل «طير بينا يا قلبي»، في إطار تشويقي، رومانسي، مثير في أحداثه، وينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ30 حلقة.

وتواصل ريم حالياً مرحلة التصوير، حيث تصور مشاهدها في العمل بشكل يومي مكثف تمهيداً لعرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل لبدء عمليات الدعاية قبل العرض.

ويشارك ريم في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم: بسمة، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، وغيرهم.

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وكان آخر ظهور لريم مصطفى على شاشة الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي عرض في ماراثون رمضان الماضي وشارك في بطولته الفنان آسر ياسين.