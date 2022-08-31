63 خطاطاً في «ملتقى العويس للخط العربي»

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرضاً فنياً كبيراً بعنوان «ملتقى العويس للخط العربي»، وذلك في 19 سبتمبر في قاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة بدبي.

يلتقي في هذا المعرض الاستثنائي 63 خطاطاً يمثلون ألواناً من تجليات الخط العربي حيث تتناغم فيه الكلمات بين السكون والحركة، اللون والزخرفة، وينبض الحرف العربي ليخرج من إطار اللوحة ويلامس الأحاسيس، في انسيابية ترضي الذائقة الرفيعة، وتجمع الأصالة بالحداثة، ويمتزج الفن التشكيلي بجمال الخط في أفق لا محدود.

توجهات ورؤى

يأتي هذا المعرض استكمالاً لدائرة الاهتمام الذي توليه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للفنون العريقة والأصيلة وتفتح الباب للمواهب التي تتجاور في الخبرات والتوجهات والرؤى لتكون في أضمومة ورد واحدة تتعدد روائحها كما تتعدد ألوانها، وتتضافر جهودها لتقدم صورة أنصع لدولة حضارية الروح والمعالم تتقدم في مسارات الأمم.

يشارك في هذا المعرض كل من الفنانين: حاكم غنام، خالد الجلاف، صالح الهجر،، تاج السر حسن، نرجس نور الدين، أحمد لواء رشدان، أكرم جرجيس نعمة، أمل القرق، أنس فتوحي، أنور عبد السلام الحلواني، أيمن محمد سعيد غزال، جلال إبراهيم المحارب، جميلة خالد عوض، حسام أحمد عبد الوهاب، حسام نظمي خورشيد، حكمت ياسر المنيسي، خالد سليمان الغانم، خليفة أحمد الشيمي، محمد صلاح الدين بلال، زكي الهاشمي، زلفى رشيد، زيد الأعظمي، سارة عابدي، عائشة يوسف المرزوقي، عبد الرزاق المحمود، عبدالله الحمادي، عدي الأعرجي، عقيل أحمد، علي الحمادي، علي ممدوح عبد الحليم، عمران علي البلوشي، فاطمة الحوسني، فاطمة سالمين الظاهري، فاطمة الظّنحاني، فاطمة محسن مصطفى، فاطمة محمد عبد الرحيم، محمد فراس عبو، ماجد اليوسف، محمد أديب علي، محمد بن يحيي، محمد العجاتي، محمد قرشي، طارق أبو كويك، عمار فرحات، فايز النقبي، كاملة الشيخ، محمد علي أبو المجد، محمد أبو عبيد، محمد مندي، محمد النوري، محمود العبادي، مروان أحمد الحمادي، مروة منذر، مؤيد الساعي، ندى المازمي، نضال أغا، وسام شوكت، وفاء عمر، ياسر العشري، عبدالله محمد سعيد الفضلي، شاهر أحمد الطريف، محمد نباتي، يوسف ياكو.

كما تقام على هامش الملتقى ندوة عن فن الخط في الإمارات في نصف قرن يتحدث فيها عدد من الفنانين المخضرمين عن رحلة الخط في الإمارات، وستطبع مؤسسة العويس كتاباً خاصاً عن الملتقى يحتوي على سير وصور وأعمال جميع المشاركين في هذا الحدث الكبير.