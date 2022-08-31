الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل وفداً من جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بمقره في أبوظبي، وفداً من مركز جامع الشيخ زايد الكبير بهدف التعرف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الأرشفة والتوثيق، وفي الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي ينظمها ويشارك فيها، وتبادل الخبرات في مكتبة الإمارات؛ من حيث اقتناء المصادر والمراجع، والكتب النادرة وإتاحتها للرواد، وأثر ذلك كله على جودة العمل والخدمات المقدمة للجمهور.

تجارب مميزة

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز مفهوم المقارنة المعيارية وتبادل الخبرات والتجارب المميزة والممارسات الناجحة التي تطبقها الجهات الحكومية في المجالات المشتركة، واشتمل برنامج الزيارة على عرض فيلم تاريخي وثائقي في قاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي عن «نشأة الاتحاد»، استعرض أهم المحطات في تحوّل حلم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، في بناء دولة اتحادية ينعم بها شعب الاتحاد.

دور كبير

وبحضور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، قدمت إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي وإدارة الأرشيفات وإدارة البحوث والخدمات المعرفية عرضاً شاملاً عن الأرشيف والمكتبة الوطنية وأجندته الحافلة بالفعاليات، ودوره الكبير في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال.

وقد ركز العرض في نشأة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورؤيته ورسالته، ومراحل تنظيم الأرشيف، والإنجازات الأرشيفية، وأهم المشاريع وأبرزها، مثل: مشروع أرشيف الخليج العربي الرقمي AGDA، ومشروع مبنى الحفظ والترميم، ومشروع البرامج التعليمية مع جامعة السوربون، والمشاريع الاستراتيجية الدولية.

كما تناول العرض السلسلة الأرشيفية والتي تتألف من: جمع الأرشيفات من الجهات والأفراد ومن الأرشيفات في مختلف أنحاء العالم، ثم معالجة الوثائق التاريخية المشرفة على التلف بأنواعها وإنقاذها، ثم رقمنتها وفهرستها، وبعدئذ حفظها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والمؤرخين عبر الإنترنت والمنصات الذكية للجمهور بمختلف شرائحه.

وتطرق العرض إلى الأهمية التاريخية لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف، واستضافته في أبوظبي في أكتوبر 2023م.

150 كتاباً

وجرى تسليط الضوء أيضاً على إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق جوانب مهمة في تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، وتربو هذه الإصدارات على 150 كتاباً تتميز بدقة مضامينها ومعلوماتها الموثقة، بلغات متعددة، وعلى جائزة المؤرخ الشاب، ومقابلات التاريخ الشفاهي، والمشاريع الحكومية.

وأسهب العرض في مجال المكتبة الوطنية التي يجري العمل على إنشائها في المرحلة الحالية لتضاهي كبريات المكتبات الوطنية في العالم، وتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعن استضافة أبوظبي للنسخة 33 من المؤتمر الثالث والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الذي ينعقد بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، تحت شعار «تكامل مؤسسات المعلومات والمعرفة الوطنية في الدولة: المكتبات والأرشيفات والمتاحف»، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على بناء الشراكات الفعالة وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بما يخدم التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة تفقد الوفد الضيف مكتبة الإمارات التي تحتوي على أكثر من 75 ألف كتاب، وهي تعمل على دعم الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، واطلع الوفد على الكتب النادرة التي يتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية العديد منها ضمن مشروع «المجموعات العربية على الإنترنت»، المتاح لرواد شبكة الإنترنت على منصة المشروع- موقع جامعة نيويورك.