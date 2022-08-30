صدور العدد 36 من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «36» من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر سبتمبر، واشتمل العددان على موضوعات مهمة شائقة، سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية، ورسما صورة أكثر قرباً للحراك التنموي والثقافي والسياحي والبيئي؛ المتمثل بمختلف المشاريع التي تنفذها إمارة الشارقة.

تطوير الحركة الاقتصادية

تناول الموضوع الرئيس في العدد 36 من مجلة «الشرقية»، في باب «إنجاز» جهود دائرة التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية ودور مرافقها التنموية والاجتماعية في تطوير الحركة الاقتصادية وتقديم الحوافز، وكذلك عمل العديد من المؤسسات تحت مظلتها، مثل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، التي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أخيراً إعفاء عدد من مشاريعها الريادية من رسوم الخدمات الحكومية.

وفي باب «درب القمة» حوار مع الدكتور حسن الحمادي عن مسيرته العلمية والعملية إذ حصل على الدكتوراه، ليخوض بعدها غمار التدريس في مدارس الدولة، وينقل خبرته وتجربته في علم التاريخ إلى الأجيال. وفي باب «ملامح أصيلة» لقاء مع سلطان محمد الزعابي، الذي تحدث عن أبرز الذكريات التي تتعلق بمحطات حياته، إذ أدرك الحياة التقليدية وبرز أحد أهم الشعراء في المنطقة، وكانت حياته المهنية متنوعة وحافلة بالعطاء.

وحمل باب «على الرحب» استطلاعاً عن المناطق التي شهدت أمطار الخير، التي تهاطلت أخيراً، وكان لها أثر جميل في أهالي المنطقة، وفي طبيعتها وينابيعها ومزارعها، والجاذبية السياحية التي نجمت عنها، وفي «تحت الضوء» استعراض لفعاليات معرض «درة الشرق» الذي نظمه نادي سيدات الشارقة - فرع خورفكان.

كما تقرأون في هذا العدد باقة منوعة من الأخبار التنموية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية، التي ترصد الأنشطة المختلفة في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، إضافة إلى مجموعة من المقالات التراثية.

مشاريع

وخصصت مجلة «الوسطى» في عددها 36 باب «إنجاز» لرصد مشاريع الحدائق المنجزة في منطقة المدام، والتي تعد متنفسات ترفيهية وملتقى للأسر، وشهدت السنوات الماضية إنجاز حكومة الشارقة عدداً كبيراً من الحدائق العامة في المنطقة، وذلك تماشياً مع التوسع الكبير الذي تشهده منطقة المدام والتنامي المتزايد في أعداد الأحياء السكنية الجديدة، وتتميز هذه الحدائق بمسطحاتها الخضراء، حيث تنتشر فيها أشجار النخيل والنباتات البرية والزهور والرياحين، كما تتميز بملاعبها الرياضية، والمماشي المطاطية.

وفي باب «درب القمة» حوار مع المهندس الشاب خليفة مصبح الكتبي، مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، ونتعرف فيه إلى محطاته الدراسية وتخصصه، والإنجازات الأكاديمية والمهنية التي حققها في مسيرته، وفي «ملامح أصيلة» تجدون حواراً آخر مع أحد رواة المنطقة الوسطى، الذين عاشوا في الماضي حياة البداوة الأولى بكل تفاصيلها وألقها، وهو خادم بن حليس الكتبي، من أهالي منطقة الحوية التابعة لمنطقة البطائح.

وفي «تحت الضوء» تقرير مصور يرصد فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الذيد للرطب، وفي «على الرحب» رصد للمشاهد الطبيعية الآسرة لحظة جريان الأودية بعد هطول أمطار الخير على بقاع المنطقة الوسطى.

كما يتضمن العدد في بقية أبوابه الأخرى مواضيع عديدة، وباقة متنوعة من الأخبار والتقارير والتغطيات الصحفية الحصرية، التي ترصد المشهد التنموي والثقافي والاجتماعي والرياضي في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة.