حروب سورية واليمن والسودان محور مهرجان دولي للتصوير الصحفي

المصدر: بربينيان (فرنسا) - أ.ف.ب

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يسعى مهرجان «فيزا بور ليماج» الدولي للتصوير الصحافي، الذي ينطلق اليوم، في مدينة بربينيان الفرنسية إلى «إظهار أخبار العالم» ككل، كالحروب في سوريا واليمن والسودان لا في أوكرانيا وحدها، ولا يكتفي بالحدث الطاغي، بل يتناول مواضيع أخرى كالتغير المناخي والخصوصية البشرية.

ويتضمن برنامج النسخة الرابعة والثلاثين من هذا المهرجان المهم في مجال التصوير الصحفي والتي تستمر إلى 11 سبتمبر المقبل معارض وعروضاً ونقاشات تسلط الضوء على عمل المصورين الصحافيين وتشرحها.

ولاحظ جان فرنسوا لوروا، الذي أسس المهرجان عام 1989، أن «أموراً تحصل في كل أنحاء العالم غاب الحديث عنها»، مؤكداً حرص «فيزا بور ليماج» على «إظهار أخبار العالم ككل»، مجدداً تمسكه بعدم اقتصار المهرجان على موضوع واحد «مهما كان مهماً».

ويضم برنامج المهرجان هذا العام 25 معرضا، أحدها عن الحرب الأفغانية المستمرة بعدسة أندرو كويلتي من وكالة «فو»، وآخر عن بورما بعدسة سيغفريد مودولا، إضافة إلى معرض عن الكارثة البيئية العالمية من خلال صور تحمل توقيع آلان إرنو وآخر عن تأثير الصيد الصناعي بعدسة جورج شتاينميتز.

وتتناول المصورة اللبنانية الشابة تمارا سعادة بصورها «الإهمال والفساد» اللذين أديا إلى الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020. أما فرنسواز أوغييه فتستكشف حميمة عرض للأزياء والغرف الخلفية للمتاجر الكورية أو آخر شقق سانت بطرسبرغ البلدية التي تتقاسم كلاً منها عائلات عدة. كذلك تتخلل أيام المهرجان مناظرات ومؤتمرات وحفلات التكريم واجتماعات مع المصورين.

وستُمنح الجوائز المختلفة التي تكافئ أفضل تقارير العام الماضي، من 31 أغسطس، وستتوج بمنح الجائزة الكبرى «فيزا دور» مساء الثالث من سبتمبر.