سفير دولة الكويت يزور الفنان عبدالكريم عبدالقادر في أحد مستشفيات أبوظبي

المصدر: دبي ــ البيان

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زار جمال مبارك النصافي، سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان الكويتي الكبير عبدالكريم عبدالقادر، للاطمئنان عليه في أحد مستشفيات أبوظبي، حيث تمنى له الشفاء العاجل، وأبلغه تمنيات أهل الكويت له بموفور العافية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو، يظهر فيه جمال مبارك النصافي سفير دولة الكويت لدى الدولة، خلال حديثه مع الفنان أثناء الزيارة، إذ تمنوا للفنان الشفاء العاجل، وأشادوا بمسيرة عطاءاته وتميّز أخلاقه وسلوكه، حيث كتب أحدهم: «الله يسلمه من كل شر أبو خالد مطرب الذكريات الجميلة، وكل أغنية لها مكان ووقت خاص بها عند أغلب جمهوره».

وكتب آخر: «الله يعطيه الصحة والعافية شرفنا الأستاذ الكبير عبدالكريم عبدالقادر. قيمة وقامة فنية كبيرة. دخل قلوب شعوب الخليج بصوته وإحساسه واختياره للكلمات واللحن. إحساسه مميز واختياره أكثر تميزاً. إنتاجه قليل لكن وجوده عظيم. بوخالد نور الإمارات، وكل بيت إماراتي».

تجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم عبد القادر لقب بالصوت الجريح في العام 1988 بعد أغنيته المشهورة «أجر الصوت».