الإماراتي عادل خزام «أفضل شاعر دولي»

المصدر: بكين ـ خاص البيان

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صوتت لجنة المركز الدولي للترجمة والأبحاث الشعرية في الصين بالأكثرية، على منح الشاعر الإماراتي عادل خزام جائزة أفضل شاعر دولي للعام 2021 وذلك لإسهاماته الواضحة في تعزيز حضور الشعر على مستوى العالم من خلال أنطولوجيا (شجرة شعر العالم) التي أطلقها على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، بمشاركة 405 من كبار شعراء العالم الذين ينتمون إلى أكثر من مئة دولة، من بينهم 13 شاعراً صينياً شاركوا بنصوصهم حول ثيمات الحب والأمل والسلام. وتم إطلاق الأنطولوجيا في جناح دولة الإمارات برعاية معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب.

«قوارب التنين»

وإلى جانب الأنطولوجيا، شارك الشاعر عادل خزام بنصوصه في عدد من المحافل الشعرية الصينية من بينها قصائد تم إطلاقها في مهرجان «قوارب التنين» أحد أشهر المهرجانات التقليدية الصينية، والذي يمثل أكبر الأعياد التقليدية في شرق آسيا، وذلك في 14 يونيو 2021. كما نُشرت قصائده في النشرة الدولية لترجمة الشعر العالمي التي يرأس تحريرها الشاعر الصيني الكبير د. تشانغ تشجي المعروف بلقب (ديابلو) وهو رئيس المركز وأحد أبرز المشتغلين الصينيين بالشعر العالمي. ويعد هذا المركز الذي أسسه د. تشانغ في العام 1995 واحداً من أبرز منصات الشعر العالمي في الصين نظراً للمشاركات المتميزة فيه من شعراء معروفين على المستوى الدولي، وتقوم لجنته التحريرية في كل عام بتقييم المشاركات والإنجازات الشعرية على مستوى العالم وتمنح مجموعة من الجوائز في الشعر من بينها وأكبرها جائزة أفضل شاعر دولي التي حصدها خزام في الدورة الأخيرة.

إنجازات نوعية

وبهذه المناسبة، أعرب الشاعر عادل خزام لـ«البيان» عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، كما توجه بالشكر إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب لتفضلها برعاية أنطولوجيا (شجرة شعر العالم) وهو دليل على اهتمام الإمارات بالشعر كأحد عناصر القوة الناعمة للدولة، واعتبر خزام أن الشعر الإماراتي الحديث قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي، وأن القصيدة الإماراتية تحمل الكثير من النضج الفني بما يؤهلها إلى حصد المزيد من الإنجازات النوعية عربياً ودولياً.

وينتمي عادل خزام إلى جيل الحداثة في الإمارات الذي كتب قصيدة النثر العربية وأسس لها مع مجموعة من الشعراء في مطلع الثمانينيات من القرن الفائت، وسبق له أن أصدر نحو 17 كتاباً توزعت ما بين الشعر والفلسفة والرواية والدراسات والترجمات، كما حصد مجموعة من الجوائز الأدبية من بينها جائزة (توليولا) الإيطالية الدولية للشعر في العام 2020، ومنحه اتحاد الكتاب من أصل إسباني الدرع الفضية لإسهاماته في نشر الشعر على مستوى العالم في العام 2021. وعربياً اعتبر الشاعر أدونيس كتاب عادل خزام (الربيع العاري) بأنه الكتاب الشعري الأكثر جدة وتبصراً من بين معظم الكتب الشعرية العربية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

وعن جديده الشعري بعد الفوز بهذه الجائزة، أكد خزام أنه يجهز لإطلاق مجموعة شعرية بالفرنسية قريباً، وهي نصوص لم تنشر عربياً بعد، وتتكون من 230 قصيدة بعنوان (قصائد في كف اليد) كتبها مؤخراً واختار أن ينشرها بالفرنسية أولاً كون الفرنسية اليوم إحدى اللغات التي تملك حساسية خاصة في تذوق الشعر.