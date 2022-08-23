مدهش ودانة في أغنية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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مع انتهاء فترة العطلة الصيفية، وبدء موسم العودة إلى المدارس، تم إطلاق أغنية جديدة لشخصيتي دبي المحبوبتين، مدهش ودانة. ويرافق اللحن المميز للأغنية مقطع فيديو موسيقي يظهر فيه مدهش ودانة وهما يقفزان بالمظلات من سماء دبي، ويستمتعان بمشاهدة معالم المدينة، كما يخوضان مغامرة ممتعة حول أشجار القرم في الإمارة.

ويعد مدهش ودانة من أحب الشخصيات الأيقونية لدى الجميع، ويجسدان روح المرح والفرح والتشويق والابتكار. كما يعكس مدهش الروح الديناميكية لدبي ومكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة في كل الأوقات.