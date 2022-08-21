شما بنت محمد تزور جناح الإمارات في «إكسبو فلورياد» بهولندا

المصدر: أمستردام- وام

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زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية معرض «إكسبو فلورياد2022» بهولندا، الذي يعتبر من المعارض الدولية المهمة في مجال الاستدامة، ويقام كل عشر سنوات، وتشارك فيه دولة الإمارات لأول مرة.

كان في استقبال الشيخة شما خلال الزيارة آن ماري جوريتسما نائبة رئيس الوزراء السابقة وزيرة الشؤون الاقتصادية في هولندا.

وتجولت الشيخة شما في جناح دولة الإمارات، وقالت: إن البحث وراء مستقبل بيئي مستدام ليس حقاً مكتسباً للإنسان، بل حق حتمي لكل إنسان وكل كائن حي يعيش على الأرض، فالحرص على التوازن البيئي في أفضل حالة ممكنة حرص على بقاء الحياة على كوكب الأرض، وأسعد كثيراً بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في هذا المجال وحرصها على المشاركة في الفعاليات البيئية المختلفة حول العالم، معربة عن فخرها وتقديرها للشباب الإماراتي المتواجد بالجناح باعتبارهم واجهة مشرقة للدولة.

وثمنت دور دولة الإمارات وجهودها بمجال استكشاف التكنولوجية الحديثة في مجال الزراعة والحلول الابتكارية، والاستفادة منها وتوظيفها، والحرص على التعرف على الحلول البديلة وتبادل الخبرات مع المبتكرين والجهات البحثية، إلى جانب عرض تجاربها في هذا المجال لضمان مستقبل أفضل ومستدام.