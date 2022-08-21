«منشد الشارقة» في عُمان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يستقبل فريق عمل برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الراغبين في المشاركة في موسمه الـ14 من سلطنة عُمان، يوم 25 أغسطس الجاري، في كلية الشرق الأوسط بولاية السيب، التي تشهد اختبارات الأداء من 8 صباحاً إلى 8 مساء.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المنشدان إبراهيم المنذري، وعمر البريكي، اللذان سيقومان بانتقاء أفضل المواهب العُمانية الشابة في مجال الإنشاد للانتقال إلى الشارقة لخوض المنافسة على لقب البرنامج.

وتستمر اختبارات الأداء للموسم الجديد من البرنامج حتى 4 سبتمبر المقبل.