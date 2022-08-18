دبي أوبرا تستضيف مجموعة من العروض المذهلة

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت دبي أوبرا، دار العروض الفنية المتألقة والمنصة الرائدة للفنون الأدائية، عن مجموعة العروض الرائعة، التي ستستضيفها خلال شهر سبتمبر، والتي تضم أربعة عروض وحفلات موسيقية مذهلة ومشهورة عالمياً.

يتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر، خمسة عروض لحفل الباليه الساحر روميو وجولييت، قصة الحب الأروع على مر العصور، وعرض الأوبرا المميزة لا ترافياتا، والحفل الموسيقي Ghostly Kisses، الذي تقدمه مارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، بالإضافة إلى أكبر تكريم في العالم لملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، الذي يتضمن مجموعة من أجمل أغنياته في استعراض عالمي المستوى.

فرصة

يقدم هذا عرض «روميو وجولييت» فرصة للاستمتاع بمشاهدة التحفة الفنية، التي ألفها وليم شكسبير، روميو وجولييت، من خلال عرض فني نابض بالحياة تقدمه «فرقة باليه جورجيا» المرموقة، ويحكي الراقصون المبدعون قصة العاشقين، روميو وجولييت، وعلاقة الحب البريئة التي تجمع بينهما، وتتعثر بعدها بخصام شديد بين عائلتيهما المتنازعتين، حيث تنتهي أخيراً بأحداث مأساوية، وتقدم رقصات الباليه المبهرة على أنغام موسيقى الملحن الشهير سيرجي بروكوفييف.

وتستند لا ترافياتا، الأوبرا الغنية عن التعريف والمؤلفة من ثلاثة مشاهد للملحن الإيطالي جوزيبي فيردي، إلى مسرحية «سيدة الكاميليا» المقتبسة من رواية ألكسندر دوماس الابن، وتتضمن هذه الأوبرا إحدى أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة ورومانسية ومأساوية على الإطلاق، كما تتباين تحفة فيردي الساحرة بين مشاهد الحفلات الرائعة واللحظات الرقيقة من خلال أداء آسر يخطف الأنظار.

يمثل الحفل الغنائي Ghostly Kisses مشروعاً موسيقياً حالماً لمارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، ويقام العرض خلال أمسية واحدة فقط في دبي أوبرا. يتضمن الحفل مجموعة من الأغاني من ألبومها الأول الرائع «Heaven, Wait»، بالإضافة إلى أغاني أخرى مثل Empty Note، وHeartbeat، وسيكون الحفل الغنائي Ghostly Kisses الأكبر حتى الآن والحفل الموسيقي الوحيد لـلفنانة «سوفيه» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فصل الخريف.

حفل موسيقى البوب

تستضيف دبي أوبرا أكبر تكريم عالمي لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في دبي لأول مرة على الإطلاق، ويتضمن العرض أشهر أغنياته مثل Billie Jean، وThriller، وBeat It، وSmooth Criminal، وBlack or White، وغيرها. ويؤدي هذه الأغنيات الخالدة الفنان رودريجو تيزر، والذي يقدم استعراضاً عالمياً، يشمل حياة وأعمال الفنان مايكل جاكسون، مع الرقصات والأزياء الخاصة المصممة من قبل لافيل سميث، الراقص ومصمم رقصات ملك البوب نفسه، التي تعيدنا عبر الزمن لأيام ملك البوب الذهبية.