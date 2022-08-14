شراكة جديدة تجمع «ماجد الفطيم» و«يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال» في مجال توزيع الأفلام

المصدر: دبي ــ البيان

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أعربت شركة «ماجد الفطيم للتوزيع»، عن فخرها للإعلان عن شراكتها الجديدة مع شركة «يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال»، ذراع التوزيع الدولية لشركة «يونيفرسال بيكشرز»، في مجال توزيع الأفلام، والتي تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2023. وبموجب هذه الشراكة، سيتم إطلاق أفلام «يونيفرسال»، حالياً في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، من قبل شركة «ماجد الفطيم للتوزيع»، أحد أكبر موزعي الأفلام في المنطقة وإحدى شركات «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية ودور السينما».

وستساهم هذه الشراكة الجديدة، بتنظيم عملية إصدار أفلام «يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال» في الشرق الأوسط، وستقوم شركة «ماجد الفطيم»، من خلالها بتوزيع وإطلاق أبرز الأعمال السينمائية، مثل فيلم التشويق والرعب الشهير «دق في الكوخ» (Knock At The Cabin) من إنتاج «إم نايت شيامالان»، وفيلم «سوبر ماريو بروس» (Super Mario Bros)، وفيلم «رينفيلد» (Renfield) وفيلم «فاست آند فيريوس 10» (Fast & Furious 10) وفيلم «ترولز 3» (Trolls 3)، وغيرها من الأفلام في العام المقبل.

خطوة مهمة

وقال بول هيجينسون، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال» في أوروبا والشرق الأوسط: «تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة للغاية لقطاع السينما في الشرق الأوسط، لا سيما وأن حجم الاستثمارات إلى جانب اهتمام الجمهور بالإصدارات والمحتوى السينمائي، سجل مستويات غير مسبوقة. ويسعدنا العمل والشراكة مع «ماجد الفطيم»، إحدى أكثر المجموعات طموحاً وتطوراً في المنطقة».

محتوى متميز

من جهته قال إنياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: «تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية، على التزام شركة «ماجد الفطيم»، بتقديم محتوى متميز وتجربة سينمائية رائعة لرواد السينما في المنطقة. ونحن فخورون بالتعاون مع «يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال» (UPI)، التي تتمتع بسجلٍ طويل في إنتاج الأفلام الناجحة تجارياً، والتي حازت استحسان النقاد. نتطلع إلى إطلاق وعرض مجموعة من الأفلام الرائجة، إلى جانب حصولنا على امتيازات الأفلام الشهيرة، التي سيتم إعادة عرضها على الشاشات السينمائية، والعمل معاً لتحقيق النمو والازدهار لقطاع صناعة السينما في الشرق الأوسط من خلال الأفلام التي تجذب جمهوراً كبيراً ومتنوعاً».

وقال نيلز سوينكلس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لدى «يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال»: «يسعدنا أن نواصل في شراكتنا في مجال التوزيع، في كلٍ من لبنان وقبرص مع شركة «فورستار فيلمز»، حيث تمتد شراكتنا معهم لأكثر من 40 عاماً، كانوا خلالها الشريك النموذجي والموثوق به».

تدير شركة «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»، أكثر من 600 شاشة في ثمانية أسواق في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة من مراكز ترفيه عالمية المستوى من بينها «سكي دبي» و«ماجيك بلانيت» و«دريم سكيب»، بالإضافة إلى كونها العارض الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، فإنها أيضاً تدير شركة توزيع أفلام إقليمية كبيرة.