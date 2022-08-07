مخيم «رول دي إكس بي» بدبي.. مهارة ومتعة التزلج على الجليد

المصدر: دبي ــ عبير يونس

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إنها مساحة من البياض الجذاب، لتجربة مختلفة عما يمكن أن يقوم به الناس خلال يومهم العادي، من خلال مخيم «رول دي إكس بي» الصيفي للتزلج، فهذا المكان الذي يعتبر من أشهر أماكن الترفيه في دبي، يقدم للأطفال واليافعين برنامجاً خاصاً من خلال المخيم الصيفي الذي يستمر لغاية 26 أغسطس الجاري، لتعلم التزلج على الجليد في حصص تدريبية جماعية أو خاصة، وهم يرتدون ألبسة المتزلجين المحترفين، مما يمنحهم شعوراً مختلفاً ويذهب بخيالهم إلى مدن الثلج التي يقصدها المتزلجون من أنحاء العالم، وهو ما يجعل من هذا المخيم خياراً مهماً في فترة الصيف لمن يقضي إجازته أو جزءاً منها في دبي.

التحكم

تقام العديد من الأنشطة الخاصة بالتزلج ويمكن لمن يشاهد هذا التدريب أن يشعر بما يحققه الملتحقون من نجاح في التزلج الجماعي أو المنفرد وبين من يقومون بالحركات الأساسية من المشي أو الالتفاف أو التوقف أو التوازن بحيث يتمكن الملتحقون من التحكم بأنفسهم وهم فوق سطح جليدي لا يشبه أي سطح تواجدوا عليه من قبل، لهذا تقود هذه الحركات الأساسية بداية للتحكم والانتقال إلى مهارات جديدة، وخلال تعلمهم هذه الحركات يرتدون الملابس السهلة لاكتساب هذه المهارة حيث توفر «رول دي اكس بي» دبي. خدمة تأجير الملابس الخاصة بالتزلج ولوازم التزلج والأحذية بما فيها أحذية العجلات والخوذة الخاصة بالتزلج. والزلاجات والقطع الواقية الخاصة بالركبة والكوعين. بحيث تتراوح أسعار التأجير بين قطعة وأخرى من القطع التي يحتاج إليها المتدرب للبدء بهذه التجربة والاستمرار فيها لمراحل متوسطة أو متقدمة.

مهارات

في «رول دي إكس بي» الذي يقع في شارع مارينا كيوبس، مدينة دبي الملاحية، ميناء راشد، يمكن خلال مشاهدة العديد من الملتحقين في المخيم وهم يمارسون التزلج على الجليد بمهارات متفاوتة، حيث لا يمكن اكتساب وتمرس كل الحركات مرة واحدة ولكن يمكن تمييز الفرق في الأداء بين حصة وأخرى ليحقق الملتحق في النهاية الكثير مما يطمح لتحقيقه وخاصة أن التزلج يتطلب مهارة للتحكم بحركة الأرجل خلال ارتداء أحذية التزلج التي تمكن المتزلج من خلال الشفرة المعدنية المثبتة أسفل حذاء التزلج، كنتيجة للاحتكاك القليل مع سطح الجليد. ويصبح التحكم أكبر عند إمالة الشفرة إمالة طفيفة ودفع إحدى الحواف في الجليد. وعند الرغبة في التزلج على طول المسارات المنحنية وإمالة الجسم تجاه القطر مع ثني الركبتين، ويستطيع المتزلجون بمراحل متقدمة أن يستخدموا الجاذبية الأرضية للتحكم في زيادة قوة الدفع. ويمكنهم أيضاً إحداث قوة الدفع عن طريق دفع الشفرة عكس المسار المنحني الذي يخترق الجليد. الجمع بمهارة بين هاتين الحركتين الإمالة والدفع، هو أسلوب فني ينتج عن التدفق الانحنائي دون مجهود وبرشاقة في الجليد.

وهذه المتعة التي تتحقق للمتدرب تجعل من «رول دي إكس بي» خياراً منافساً في المخيمات الصيفية المقامة في أنحاء إمارة دبي.