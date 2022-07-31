المخيم الصيفي في مكتبات دبي العامة ينطلق غداً

المصدر: دبي – البيان

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ينطلق، غداً، المخيم الصيفي في مكتبات دبي العامة ومعرض حتا للكتاب المستعمل المصاحب له، والذي تطلقه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للمرة الأولى في مكتبة حتا، ويستمر حتى نهاية المخيم في 28 أغسطس الجاري.

وضمن برنامج هذا العام، سيأخذ المخيم الصيفي على مدار أيامه الصغار واليافعين من 5 إلى 15 عاماً في رحلة استثنائية من الإبداع والترفيه عبر باقة من الأنشطة المبتكرة، بما فيها ورشة «الرسم والإبداع» مع الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، و«السفر عبر الفن» التي ستحلّق بهم إلى أعمال عالمية شهيرة؛ مثل لوحة «معبد دندور» ولوحة «موجة كاناغاوا العظيمة» ومنحوتة «مامان» وغيرها من الفنون المعاصرة العظيمة. إلى جانب الجلسات القرائية التفاعلية المتنوعة والممتعة مع الأديبات بدرية الشامسي، ونورة خوري ونادية النجار ووفاء الشامسي وعفراء محمود.

تطوير المهارات

ويتواصل البرنامج أيضاً مع ورش الكتابة الإبداعية، وورش المهن المتعددة التي سيتعلم الصغار خلالها فنون صناعة السجاد وتزيينها بحياكة قطع من القماش، وصنع طاولة من الخشب وتنسيق الورود وصناعة الشموع والعطارة والصابون وتزيين الكعك وصناعة قوالب التيرازو، والكثير من الأنشطة التي ستتيح لهم إطلاق العنان لمخيلاتهم وتطوير مهاراتهم، وتدخل البهجة إلى قلوبهم.

كما يرافق فعاليات المخيم النسخة الأولى من «معرض حتا للكتاب المستعمل» الذي يقدم مجموعة واسعة من الكتب المستعملة بأسعار رمزية تتراوح بين درهمين وخمسة دراهم وعشرة دراهم؛ ليكون الكتاب في متناول الجميع، بما يسهم في نشر الثقافة والمعرفة، وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين جميع شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم لتكون أسلوب حياة لديهم، وصولاً إلى تأسيس مجتمع قارئ. ويتم تنظيم المعرض بالشراكة مع إحدى الجهات الخيرية في الإمارة للاستفادة من ريع المعرض في أعمال الخير.

ويستعرض المعرض باقة متنوعة من الكتب يصل عددها إلى 2588 كتاباً للكبار والصغار، وذلك لتلبية حاجة رواد المكتبة من جميع صنوف المعرفة، بما فيها قصص الأطفال والروايات العربية والكتب الدينية، وكتب في القانون والشعر والطب والتعليم والتكنولوجيا والمالية والتاريخ، وشتى أنواع المعارف.