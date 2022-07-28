محمد حسن أحمد: «حكاية غرفة» تشكل مهارات كتّاب السيناريو

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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شدد الكاتب والسيناريست محمد حسن أحمد على أن فن التخلي عن الخيال المعتاد هو من أهم صفات كاتب السيناريو. كما استعرض تفاصيل كتابة السيناريو من خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع مشروع حكاية غرفة الكتابة، مؤسسة الشارقة للإعلام شمس، وذلك مساء أول من أمس بمقر الاتحاد في أبوظبي.

وقال خلال الورشة: «إن الإنتاج الدرامي في الخليج يصل سنوياً إلى 150 مليون درهم، ورغم ذلك لا يوجد عدد كبير من كتاب السيناريو حيث يصل عددهم في الإمارات إلى 6 أشخاص».

سوق العمل

وفي حديث خاص لـ«البيان» قال محمد حسن أحمد: «تنظم هذه الورش مع مؤسسة الشارقة للإعلام شمس من خلال مشروع لمدة سنة اسمه «حكاية غرفة الكتابة»، وخلالها لا نقدم الورش فقط ونترك الكاتب، بل نقيم مجموعة كبيرة من الورش داخل المؤسسة وخارج المؤسسة في عدد من الجهات مثل اتحاد الكتاب والجامعات والأندية الثقافية، وغيرها نستقطب الكتاب ونعلن عن بعض الورش داخل مؤسسة الشارقة للإعلام شمس».

وأضاف: «من خلال هذه الورش نحدد الأشخاص الذين لديهم رغبة بالكتابة ونجمعهم مع بعض ونعمل بيانات كاملة ومن ثم نجري عصفاً ذهنياً، عبارة عن صناعة أفكار ومعالجة درامية لأعمال مطلوبة في السوق، وبعدها ستذهب الفكرة للموزعين والمنتجين وستظهر للسوق».

وأوضح أحمد: «تنبع أهمية هذه الورشات إن كتاب السيناريو في الخليج والإمارات قلة، صحيح لدينا مواهب كثيرة وهناك من ينتمي إلى القصة والرواية والشعر والمقالات، ولكن نحب أن نأخذهم لمنطقة جديدة وهي منطقة السيناريو، خاصة اليوم، مع وجود الأعمال الدرامية التلفزيونية ووجود المنصات هناك طلب أكبر على كتاب السيناريو وبالتأكيد هناك كتاب سيناريو جيدون».

وذكر: «كان في الورش أكثر من 30 اخترنا منهم 14 كاتباً..والنقطة المهمة أننا لا ندعم الموهوب من خلال الورش إنما من خلال إدخاليها إلى سوق العمل...».

أساليب الكتابة

محمد حسن أحمد الذي يكتب السيناريو منذ أكثر من 22 عاماً، بين خلال الورشة: «إن مشروع حكاية أنتج 3 مشاريع درامية خلال 9 أشهر، الأول بعنوان (الصورة الأخيرة) وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وسيصور في بداية شهر نوفمبر، وشارك فيه 5 كتاب ما بين إماراتيين ومقيمين، ومسلسل (وكالة المؤثرين المحدودة) ومسلسل (وين هاجر) ويتحدث عن امرأة تختفي».

ولفت: «أهم ما في السيناريو الحكاية التي نرويها...». كما استعرض أحمد طريقة الكتابة.