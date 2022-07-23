المنصات الرقمية.. تشويق وكسر لتقاليد الإنتاج

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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أسلوب مشوق ومثير تحظى به المسلسلات والأعمال الدرامية على المنصات الرقمية المتنوعة في العالم، ما يجذب المشاهد لمتابعة تلك الأعمال والاستمتاع بوقته في المشاهدة، وقد عززت تلك المنصات محتواها بأعمال متنوعة تضم نخبة من النجوم.

وفي السياق، عملت منصة شاهد على كسر التقاليد المتبعة في الإنتاج الدارمي، وبالأخص فكرة الـ 30 حلقة، وقد أعلنت أخيراً عن عرضها لـ 3 مسلسلات جديدة تضم فنانين من الإمارات والخليج ودول أخرى من العالم العربي، وهي «ست الحسن» و«انتقام مشروع» و«منعطف خطر» وتشترك هذه الأعمال بأنها تتناول قصص الجرائم والانتقام بطرق متنوعة ولكنها مليئة بالتشويق.

أحداث مكثفة

يتألف مسلسل «ست الحسن» من 8 حلقات من كتابة محمد وعلي عبدالحليم شمس وإخراج باسم شعبو وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويناقش عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية، بطولة هدى حسين، عبد المحسن النمر، أحمد الجسمي، سحر حسين، هند البلوشي، وعدد من الفنانين عن أحداث المسلسل كشف الفنان الإماراتي أحمد الجسمي: «أحياناً في الحياة يكون أمامنا الكثير من الناس الذين نعتقد أنهم بريئون وطيبون ويكون حكمنا سريعاً، ولكن فيما بعد نكتشف أنهم غامضون وعكس ما نراهم، حتى وإن لم نشك بهم، وهو ما رآه الجمهور في المسلسل». وعن شخصيته قال: «أقوم بدور جار «ست الحسن» الذي تورط معها في الجريمة ولا يستطيع التخلص من هذه الورطة لأنه سيكون تحت التهديد، وستشهد الشخصية صراعاً مع عبدالمحسن النمر كونه يقوم بدور ضابط التحقيق».

منعطف الدراما

بمسلسل «انتقام مشروع» عاد الفنان محمد بو شهري إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات إلى جانب أحمد سلمان، وهند نزار، وعبدالله بوشهري، وزهرة الخزرجي، ويروي المسلسل الذي كتبته نور البدري، وأخرجه حسين دشتي قصة اجتماعية صعبة ومعقدة، تبدأ بيوم مشؤوم وسيء على أبطال المسلسل فتقلب حياتهم رأساً على عقب.

أما العمل الثالث فهو «منعطف خطر» وهي التجربة الأولى للمخرج السوري الشاب السدير مسعود في الدراما المصرية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل «قيد مجهول» الذي جمعه بالفنان السوري باسل الخياط الذي يقوم أيضاً ببطولة «منعطف خطر» إلى جانب ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، تامر نبيل، آدم الشرقاوي، أحمد صيام وآخرين.