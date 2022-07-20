كوريا الجنوبية تستقطب المواهب العالمية لنشر «البوب»

المصدر: (سيول ـــ أ ف ب)

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أصبح قطاع الموسيقى في كوريا الجنوبية مقصداً للمواهب العالمية، من النجوم الهنود إلى مؤلفي الأغاني السويديين، في استراتيجية يستفيد منها البوب الكوري الذي يحلم القائمون عليه بغزو العالم.

ولطالما ضمّت فرق البوب الكوري أعضاء غير كوريين، من أمثال ليزا من فرقة «بلاك بينك» المتحدرة من تايلاند، كما هناك تمثيل لا بأس به في صفوفها لليابانيين والصينيين. أما الأمريكيون من أصول كورية فتتصدر أعمالهم قوائم الترتيب المحلي للأعمال الفنية.

ومنذ أن حقق نجوم بارزون في عالم البوب الكوري من أمثال المغني ساي وفرقة «بي تي اس» شهرة عالمية، بدأت وكالات الفن الكورية الجنوبية تتعامل مع أشخاص غير كوريين.

ولا تضم فرقة «بلاك سوان» التي تتولى شركة «دي آر ميوزك» إدارة أعمالها سوى كوريتين فقط من بين مغنياتها الست، فيما استقبلت في الشهر الفائت أول نجمة هندية في هذا المجال لتنضم إلى بقية الأعضاء البرازيليات والسنغاليات. وفي الولايات المتحدة، فازت مغنية البوب الأمريكية من أصل كوري أليكسا أخيراً بمسابقة الأغنية الأمريكية.

ووقعت «زد بي لايبل»، وهي علامة تجارية فنية تابعة لشركة «زانيبروس» العملاقة في المجال الموسيقى التي تولت إنتاج آلاف أغاني البوب الكوري المصورة، عقداً مع أليكسا لقدرتها كونها شابة أمريكية من أصل كوري جنوبي على جذب الجمهور.