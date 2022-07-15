«كليب» تشويقي للسلسلة التلفزيونية «سيد الخواتم»

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

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صدر، أخيراً، كليب تشويقي جديد للسلسلة التلفزيونية من رواية «سيد الخواتم»، بعرض موجز للغاية لأحداث الأرض الوسطى، حيث تدور روايات مؤلف مغامرات الفنتازيا الملحمية الإنجليزي دون رونالد تولكين، إذ لا تزال «أمازون» تحتفظ بغطاء محكم على سلسلة «سيد الخواتم» الجديدة الغامضة التي ستعرض على «برايم فيديو»، وهي إحدى خدمات الشركة المزودة لخدمات الفيديو حسب الطلب. وكانت السلسلة التلفزيونية «سيد الخواتم: خواتم القوة» قد أقامت حملة دعائية أوائل يونيو على أغلفة مجلة «إمباير»، حيث عرضت صوراً مؤثرة جذابة أشبه بفنتازيا من القرون الوسطى، فظهرت الممثلة مورفيد كلارك في دور غالادريال كمحاربة ترتدي درعاً على غلافها الأول، وذلك في طلة مغايرة تماماً للنسخة الأثيرية التي قامت ببطولتها الممثلة كيت بلانشيت في فيلم سيد الخواتم/‏‏الهوبيت سابقاً للمخرج بيتر جاكسون. فيما عرض غلافها الثاني مملكة الأقزام، والثالث «الهوبيت».

ووفقاً لمجلة «إمباير»، سوف يتكشف عصر جديد بالكامل فيما أطلق عليه الأرض الوسطى في سلسلة الدراما الجديدة، إذ تدور أحداثها قبل ألوف السنين من أحداث «ذا هوبيت» و«سيد الخواتم»، وتعيد المشاهدين إلى حقبة تشكلت فيها قوى عظمى وصعدت ممالك إلى المجد وسقطت في الخراب، فيما الأمل معلق بخيط رفيع وأعظم شرير يهدد العالم بالظلام.

وقد أفيد أن المسلسل سيبدأ في وقت يسوده السلام النسبي متتبعاً مجموعة من الشخصيات المألوفة والجديدة على حد سواء، حيث يواجهون عودة ظهور الشر. ومن أحلك أعماق جبال الضباب إلى الغابات المهيبة ومملكة جزيرة نيمينور الخلابة إلى أبعد مناطق في الخريطة، ستنسج تلك الممالك والشخصيات إرثها الذي سيستمر طويلاً.

ويعرض المقطع الدعائي الجديد شخصيات مختلفة ستلعب أدواراً مهمة في السلسلة، من بينهم سادوك بوروز، وغيل غالاد، غالاد اند، وأرونير، إلى جانب شخصيات في القصة الأصلية، مثل إلروند وغالادريال. ومن المقرر أن يصدر الفيلم على «برايم فيديو» في الثاني من سبتمبر.