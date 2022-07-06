الإمارات تستضيف «ويكي عربية» أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات عن استضافتها للنسخة السادسة من مؤتمر ويكي عربية، الحدث الأهم في العام في مجتمع ويكيميديا العربي، في الفترة بين 28 و30 أكتوبر 2022؛ لتكون هذه النسخة هي الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

ويوفر المؤتمر منصة لمجتمع ويكيميديا العربي تسمح لهم بالتواصل وتبادل الأفكار والآراء والخبرات في إطار جلسات وورش متنوعة؛ ما يحفز تطوير وتصميم الاستراتيجيات التي تخص المجتمع العربي، ويساهم في بناء مجتمع مستدام ومتفاعل مع مشاريع ويكيميديا. كما يعمل المؤتمر كحافز لجسر الهوة في المحتوى والمضمون المتاح على منصة ويكيبيديا العربية.

فعالية سنوية

وعن استضافة المؤتمر، قالت أحلام بلوكي، مديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول الرائدة في مجال تطوير البيانات الرقمية؛ ما يجعل استضافة مؤتمر ويكي عربية، أهم فعالية سنوية في مجتمع ويكيميديا، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتسليط الضوء على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات الحرة على الإنترنت.

منذ انطلاقها عام 2021، ركزت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات على هدف واحد ألا وهو زيادة عدد الصفحات حول الأدب على منصة ويكيبيديا؛ نجحت المجموعة في تعزيز محتوى الأدب وزيادته بنسبة

500 ٪. هذه الجهود بالإضافة إلى برامج التعليم والتوعية التي نقدمها والتي اعترف بها مجتمع ويكيميديا الدولي، يجعل مجموعتنا مؤهلة للحصول على منحة من مؤسسة ويكيميديا واستضافة الحدث السنوي الأهم.

تفخر مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، في غضون عامين من انطلاقها، بالعمل على تنسيق واستضافة المؤتمر للمرة الأولى في المنطقة ونتطلع قدماً للعمل مع مختلف مستخدمي المجموعات العربية على توحيد وتعزيز جهودنا على المستوى الدولي».