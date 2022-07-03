وفد أكاديمية الفجيرة للفنون يشارك في ورش لفن «المايم» في صربيا

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، شارك وفد من قسم المسرح والتمثيل في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في أربع ورش لفن المايم «التعبير الجسدي» التي نظمتها منظمة المايم العالمية في العاصمة الصربية بلغراد.

وتناولت الورش الأربع التي قدمها مجموعة من الفنانين المتخصصين بفن المايم من مختلف دول العالم عدداً من المواضيع التي تضمنت ورشة عن التمثيل الجسدي الصامت، قدمها البروفيسور جورج ماسكارينهاز من البرازيل والورشة الثانية «الجسد الممثل» قدمها البروفيسور ماركو ستوجانوفيك من صربيا، أما الثالثة فكانت عن باقة منوعة لفن المايم، قدمها البروفيسور أوفير بلام من إسرائيل، والورشة الرابعة سلطت الضوء على الجسد الراقص للمدرسة الصربية وأشرف عليها الكساندر دانيلوفيش من صربيا.

دعم

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية: إن الهدف من مشاركة قسم التمثيل في الأكاديمية هو الاحتكاك مع المدارس الدولية بفنون المسرح وتأهيل منتسبي الأكاديمية في إطار احترافي يحاكي المدارس العالمية، موضحاً أن المشاركات الخارجية للأكاديمية تساهم في زيادة أواصر الترابط مع شركاء الأكاديمية الاستراتيجيين من مؤسسات فنية، وخبراء في المجال الفني من كل الجنسيات، مما يساهم في تحقيق أهداف أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في توفير المناخ الفني المناسب لمنتسبيها، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، من خلال دعم وصقل مهارات المواهب في مختلف أنواع الفنون، وأشار الحفيتي إلى أن الأكاديمية استضافت العام الماضي ورشة لفن المايم بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح، قدمها ماركو ستويانوفيتش رئيس المنظمة الدولية لفن المايم، والتي ركزت على تدريب الممثلين والأشخاص الموهوبين على محاكاة حركة الجسد التعبيرية والإبداعية.