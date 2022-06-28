مفكرون عرب يضيئون ملامح الإنجاز والتنوير في مسيرة الراحل جابر عصفور

المصدر: القاهرة ـ البيان

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انطلقت، في القاهرة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، جلسات الملتقى الدولي «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»، الذي نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، واختتمت فعالياته أمس، بمشاركة وفد ثقافي من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يضم كلاً من د. فاطمة الصايغ وناصر الظاهري وإبراهيم الهاشمي، بالإضافة إلى شخصيات فكرية عربية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال افتتاح الملتقى: إن عام 2021، أبى أن يمر دون أن يفجعنا بخبر حزين، وهو رحيل المفكر الدكتور جابر عصفور. مؤكدة أن الملتقى، ما هو إلا اعتراف وتقدير من وزارة الثقافة، لمكانة وقيمة هذا الرجل.

وقالت د. فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: أنقل لكم بداية، تحية زملائي في مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ممزوجة بالشكر والتقدير، لهذا الجهد المتميز الذي أثمرت عنه شراكتنا الثقافية، ونحن نحتفي بفكر وفلسفة الراحل الكبير، الدكتور جابر عصفور، الذي امتدت صداقته مع المؤسسة لأكثر من ربع قرن، وكان أحد المكرمين في جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية.