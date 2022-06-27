سفارة المكسيك بأبوظبي تنظم مهرجان «الأفلام الإيبروأمريكية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت سفارة المكسيك بأبوظبي مهرجان الأفلام الإيبروأمريكية والذي أقيم في سينما سينيبوليس بمركز الواحة مول في الشارقة خلال الفترة الممتدة من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من يونيو الجاري ويشهد المهرجان عروضاً مجانية لأفلام باللغة الإسبانية وذلك بالتعاون مع سفارة إسبانيا وكوبا وجواتيمالا وكولومبيا، وتناول الإصدار الأول لهذا المهرجان قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال عرض أعمال سينمائية لقصص نساء ناجحات أو أفلام من صنع مخرجات مبدعات، وكان أبرزها فيلم حفل الافتتاح «Frida Still Life» للمخرج المكسيكي الشهير بول ليدوك.

الفيلم يسلط الضوء على قصة حياة الرسامة المكسيكية الراحلة فريدا كاهلو ويروي الفيلم بالصور وبطريقة شعرية غنية مقتطفات عن حياة هذه الفنانة المكسيكية الشهيرة منذ طفولتها حتى وفاتها. يعرض الفيلم أيضًا بعضًا من أهم علاقات الفنانة مثل علاقتها مع زوجها دييجو ريڤيرا ومع الروسي المنفي ليون تروتسكي والرسام ديڤيد ألفارو سيكيروس.

أفلام

ترأس حفل افتتاح المهرجان دافيد دافيلا ستيفان قنصل المكسيك والسيد أليخاندرو أجيليرا جاريباي، الرئيس التنفيذي لشركة «سينيبوليس سينما المكسيكية»، كما حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وأفراد الجالية الإيبروأمريكية المقيمة في الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية، دعا قنصل المكسيك دافيد دافيلا ستيفان الحضور لمشاهدة الفيلم الإسباني «ماتاهاريس» للمخرج إيسيار بولين، والفيلم الكوبي«مدينة باللون الأحمر» للمخرج ربيكا تشافيز؛ والفيلم الكولومبي «أريحا» للمخرجة كاتالينا ميسا، وفيلم الختام «سبتمبر، صرخة صامتة» من إخراج كينيث مولر من جواتيمالا.

ومن جانبه أشار أليخاندرو أجيليرا جاريباي، الرئيس التنفيذي لسينيبوليس إلى أن مثل هذه المهرجانات تعمل على سد الفجوة وتقريب المسافات بين الثقافات المختلفة وأيضاً تعريف الجمهور في دولة الإمارات بالمواهب القادمة من أمريكا اللاتينية.

كما عرضت على هامش حفل الافتتاح بعض الأعمال الفنية عن فريدا كاهلو للفنانة الإماراتية سارة البلوشي والفنانة الإكوادورية ماريسول جريجالڤا.