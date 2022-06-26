"كشافة رأس الخيمة" تنظم رحلة كشفية لمتحف اللوفر بأبوظبي ومركز المنار

المصدر: رأس الخيمة -البيان

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نظمت مفوضية كشافة رأس الخيمة رحلة استكشافية لـ25 طالبا بالتعاون مع مدرسة شعم الى متحف اللوفر في أبوظبي تعرفوا من خلالها على إيقونة الامارات والعالم حيث يجمع الإبداعات الفكرية والمعارض الثقافية والفنية لمختلف الحضارات حول العالم، والتي ولدت منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا، مما جعله يندرج في قائمة أهم متاحف ابوظبي، حيث يجمع المتحف بين التقدم الثقافي والانفتاح في الدولة ، كما يمثل سمات العالم الحديث ويغنم بالثقافات المتعددة العريقة من كافة أنحاء العالم، ويعتبر أحد أهم معالم الجذب السياحي في العاصمة التي يحرص الأفراد على زيارتها على الدوام.

وتاتي الرحلة ضمن الأنشطة الصيفية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وتحت شعار الكشافة تكنولوجيا وابتكار ،وفي إطار تفعيل الجانب المجتمعي واستغلال الاجازة الصيفية بما هو مفيد ويشغل فراغهم في هذا الوقت ،وقد لاقت الرحلة استحسان المشاركين وساهمت في توطيد العلاقات بينهم مما أدى لتحقيق الأهداف الموضوعة لمثل هذي الفعاليات .

ترفيه

من جهة أخرى تم تنظيم كذلك رحلة ترفيهية لـ 40 طالبا بالتعاون مع مدرسة الخران الى مركز المنار في رأس الخيمة وشارك في الرحلة الترفيهية راشد سعيد بلهون مفوض تنمية القيادات والبرامج والمراحل وأحمد حمدان البخيتي مفوض العلاقات العامة والإعلام حيث شارك الطلبة بالالعاب الجماعية التي تساعد على تمتين العلاقات بينهم من خلال التنافس .