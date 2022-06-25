محمد عبده يحيي حفلاً غنائياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي عبير يونس

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أحيا فنان العرب محمد عبده حفلاً غنائياً على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي ونظم الحفل اكس كالتشر وهي منشأة ثقافية مقرها الإمارات

وذلك مساء اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى وتفاعل الجمهور العربي والخليجي مع أغاني عبده الذي افتتح الحفل بقصيدة أنشودة المطر للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، كما تميز الحفل بأنه الأول من نوعه حيث هناك تجهيزات خاصة للحضور من ذوي الاحتياجات السمعية والصُم، حيث تمكنوا من الاستمتاع بالحفل من خلال ترجمة لغة الصم وعدد من السترات المجهزة بتقنية تساعد على الشعور بالموسيقى.

يذكر ان إكس كلتشر في الفترة القادمة أعلنت عن مجموعة من الفعاليات القادمة لفنانين محليين وعالميين، يقدمون عروضهم في الإمارات السبع.

كما ستجلب فعاليات إكس كلتشر برنامجا ثقافيا جديدا وغنيا إلى دولة الإمارات، مع محتوى شامل ومتنوع يعكس مهمتها وقيمها.