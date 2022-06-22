«العويس الثقافية» والمجلس الأعلى للثقافة بمصر ينظمان بالقاهرة «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بمصر، الملتقى الدولي «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»، خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، بمشاركة نخبة من نقاد ومفكرين ومبدعين من خمس عشرة دولة عربية.

وذلك في إطار حرص المؤسستين على الاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة الثقافية في الوطن العربي، ومن بينهم الناقد الراحل الدكتور جابر عصفور، لعرض جزء من إسهاماته في الحقل الثقافي، وطرح رؤى لكيفية الاستفادة من منجزه الفكري.

محاور

تفتتح المؤتمر، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، 26 الشهر الجاري، كما تلقى في حفل الافتتاح كلمات لمؤسسات وشخصيات ثقافية، وكذلك كلمة لأسرة الراحل، وكلمة المشاركين، وكلمة للمجلس الأعلى للثقافة، وجامعة القاهرة، وكلمة مؤسسة العويس الثقافية.

ويتضمن الملتقى عدداً من المحاور الرئيسة، وورش العمل والشهادات، بمشاركة نخبة كبيرة من النقاد والمبدعين والسياسيين من أصدقاء وتلامذة ومحبي العالم الراحل الجليل من 14 دولة عربية: ليبيا/ العراق/ تونس/ الجزائر / السودان/ المغرب/ لبنان/ البحرين/ الكويت / الإمارات/ السعودية/ سوريا/ فلسطين ومصر.

موضوعات

تناقش فعاليات الملتقى الموضوعات التالية، جابر عصفور أستاذاً وناقداً - جابر عصفور وقضايا التنوير - جابر عصفور رائداً من رواد الثقافة العربية «شهادات»- جابر عصفور ومؤسسات العمل الثقافي - جابر عصفور وقضايا الترجمة - المشروع الثقافي لجابر عصفور «حلقة نقاشية».

ويناقش تلك المحاور كل من: زهور كرام – شكري المبخوت – طارق النعمان – محمد بدوي –عبد العزيز السبيل ـ حسن مدن – شعبان يوسف - نبيل سليمان – نبيل عبد الفتاح – واسيني الأعرج – ناصر الظاهري ـ حسين حمودة – خليل النعيمي- شريف الجيار – عبد الرحيم علام – فخري كريم – فوزي الحداد – محمد عفيفي - نبيل حداد - محمد صابر عرب - أمين الزاوي – أنور مغيث – ثائر ديب – مكارم الغمري– محمد شاهين ـ بنسالم حميش – خالد زيادة – طالب الرفاعي – عماد أبو غازي – سعيد المصري - أحمد مجاهد - خيري دومة – رشا سمير - عبد الرحيم الكردي – فريدريك معتوق – مجذوب عيدروس – هشام زغلول – حلمي النمنم.

كما يصاحب الملتقى معرض للكتاب، بمشاركة هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وبعض دور النشر الخاصة، يتضمن بعض مؤلفات الدكتور جابر عصفور، والأعمال الصادرة عنه.

وتأتي هذه الندوة، في إطار الندوات التي تنظمها المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسات مماثلة، حيث سبق للمؤسسة أن نظمت ندوة عن الترجمة في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي للترجمة، وملتقى عن الأمن الثقافي العربي، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن، والعديد من الندوات والملتقيات الأخرى.