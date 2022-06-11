«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يختتم مشاركته بندوة الأرشيفات في الرياض

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في ندوة «الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية: التجارب المتميزة والتوجيهات المستقبلية» التي جاءت احتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف.

وألقى عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، كلمة في الندوة، أكد فيها أهمية اغتنام الفرصة في تبادل الخبرات والحلول، وطرح التحديات على بساط البحث، وتبادل التجارب المتميزة.

مشيراً إلى أن هذه الخبرات قد تمّ اكتسابها في الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعززت في سنوات التمكين في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقد حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على أن تكون التجارب والتحديات، كالذكاء الاصطناعي والحفظ الرقمي والاستدامة، ضمن المحاور العلمية التي سيتطرق إليها كونجرس الأرشيف الدولي الذي ستستضيفه أبوظبي في أكتوبر 2023، وصولاً إلى تمكين مجتمعات المعرفة.

وشهدت الندوة محاضرة بعنوان: «الأرشيف والتمكين» قدمها حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، تطرق فيها إلى دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تعزيز الثقافة الأرشيفية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاهتمام بالتمكين في توفير الموارد اللازمة لتسهيل عملية سير المنظومة الأرشيفية في الدولة والمنطقة، وتمكين العاملين في هذا القطاع بتوفير البرامج اللازمة التي تؤهلهم بالمهارات التي تمكنهم من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ولا سيما في ظل التطورات والتغيرات التي يمر بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المرحلة.

دوعلى هامش الندوة، قام مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة يرافقه حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، بزيارة مكتبة الملك فهد بالرياض، حيث اطلعا على مقتنيات المكتبة من الصور التاريخية، والمقتنيات ذات العلاقة بالتاريخ والتراث، وما يتعلق بالحضارة العربية والإسلامية.

وأشاد آل علي بما بلغته المكتبة على صعيد المعلومات والنَّشر المكتبي، وقد استطاعت تحقيق كثير من الإنجازات والأهداف الطموحة في مجال تنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي.