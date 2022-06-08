معرض «تكوين عذري» يتواصل في «رواق الفن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن استمرار فعاليات معرض «تكوين عذري: رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان» حتى يوم الأحد 12 يونيو، مما يمنح للزوار وعشاق الفن فرصة أخيرة لزيارة المعرض الذي يتضمن العديد من الأعمال الفنية الجديدة ويجمع الثلاثي الفني في أول معرض مؤسسي لهم في الإمارات.

ويختتم المعرض فعاليات برنامجه العام مع حوار فني مفتوح بعنوان «استمرارية التوقف» يوم السبت 11 يونيو الساعة 5:30 مساءً، بمشاركة رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان إلى جانب الكاتبة نازلي قاسمي، التي تستعرض أحد أعمالها ضمن معرض «تكوين عذري». ويتناول الحوار، الذي تديره مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، طبيعة التعاون بين الفنانين وإمكانية إنشاء أعمال جديدة استناداً إلى تخصصاتهم المختلفة.

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ويتزامن المعرض مع عرض للفيلم الوثائقي «هيومان فلو» (من إخراج آي ويوي) يوم الأربعاء 8 يونيو الساعة 7 مساءً في مركز الفنون بحرم جامعة نيويورك أبوظبي، وقد اختار الفنانون هذا الفيلم خصيصاً ليصطحب المشاهدين في رحلة إلى أكثر من 20 دولة لفهم التأثيرات الجماعية والشخصية لموجات الهجرة البشرية الهائلة. وشارك فيلم «هيومان فلو» في المنافسة الرئيسية للدورة 74 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

ويشتهر الثلاثي الفني الإيراني المقيم في الإمارات، رامين وركني وحسام، بتقديم مجموعة من المشاريع الغامرة والعروض واللوحات والرسوم المتحركة المتميزة والسريالية، والتي تم عرضها عالمياً في العديد من فعاليات البينالي والمتاحف الكبرى، مثل بينالي ليفربول وسيدني وتورنتو، ومتحف زيورخ، ومعهد الفن المعاصر في بوسطن، ومتحف برشلونة للفن المعاصر، وفي مشروع مرتقب في غاليري هايوارد، لندن.

وعمل الفنانون الثلاثة على ابتكار أجواء عامة في المعرض تعكس طريقة تطور الأعمال الفنية من خلال علاقات الفنانين بغيرهم من الأشخاص. ويمثّل معرض «تكوين عذري» خلاصة 13 عاماً من العيش والعمل المشترك كفنانين في دبي، حيث يولّد مشهداً ونسيجاً من الأفكار والحوارات المتطورة باستمرار مع مساهمين وفنانين وغيرهم من زوار منزلهم، ويوفر نظرة معمقة إلى فلسفتهم الفنية التي تتمحور حول التحول والمرح والعمل المشترك.