إيمج نيشن أبوظبي تحصل على حقوق إنتاج «مليون دولار ليستنغ»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت إيمج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة الحائزة على الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، حصولها على حقوق إنتاج برنامج «مليون دولار ليستنغ الإمارات» التابع لـ «إن بي سي يونيفرسال فورماتس» والمستوحى من برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي الحائز على جوائز الإيمي «مليون دولار ليستنغ»، وستقدم بذلك أول نسخة دولية من هذا البرنامج الذي يرصد حياة الوسطاء العقاريين، سارداً تفاصيل رحلتهم في بيع وترويج العقارات الفاخرة.

وسيُتاح للمشاهدين في أنحاء الدولة متابعة البرنامج حصرياً على منصّة «ستارزبلاي»، والتي بدورها تقدّم خدمات عرض الفيديو حسب الطلب، وهي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

8 حلقات

وستُعرض حلقات «مليون دولار ليستنغ الإمارات» ضمن قائمة برامج «ستارزبلاي» الأصلية. وسيقدم البرنامج على مدار 8 حلقات للمشاهدين فرصة التعرّف على الحياة المهنية والشخصية لأبرز الوسطاء العقاريين في دولة الإمارات، كما سيعرض تفاصيل رحلتهم في التفاوض حول صفقات بيع عدد من أفخم وأرقى العقارات السكنية الحصرية في المنطقة.

وسوف تشارك «إيمج نيشن أبوظبي» في إنتاج هذا البرنامج، الذي من المقرر بدء عرض حلقاته على الهواء في مستهل عام 2023.

وفي هذه المناسبة، قال بن روس، رئيس قسم المحتوى لدى «إيمج نيشن أبوظبي»: «يسرّ إيمج نيشن أبوظبي حصولها على حقوق إنتاج هذا البرنامج الترفيهي المشهور، بالتعاون مع شريكها «ستارز بلاي» لمنح المشاهدين فرصة التعرّف على حياة الوسطاء والخبراء العقاريين ودورهم في عرض وتقديم العقارات الفارهة في القطاع العقاري المتنامي بدولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة الرامية إلى مواصلة جذب أنظار العالم للمنطقة وإبراز مشهدها الثقافي الزاخر، ونحن متحمسون بإنتاج هذا البرنامج الذي سيعطي الجمهور المشاهد في جميع أنحاء العالم تجربةً فريدةً حول صفقات بيع عدد من المنازل الفاخرة بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء العقاريين».