الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بالأسبوع العالمي للأرشيف

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالاته بالأسبوع العالمي للأرشيف، والذي يأتي احتفاء باليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف 9 يونيو الجاري، وتأتي احتفالات الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المناسبة بوصفه الحاضن الحقيقي لذاكرة الوطن، وهو يعمل من أجل توثيق الماضي وتدوين الحاضر بجمع الوثائق التاريخية من الجهات الرسمية في الدولة وحفظها في المكان الأنسب لكي تعمّر طويلاً وتتناقلها الأجيال التي يحقّ لها أن تفخر بما شهدته إماراتنا الغالية في الماضي وتشهده اليوم من تطور وازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

ويتمثل احتفال الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المناسبة بمشاركته بعدد من الفعاليات المتخصصة، وأبرزها: مؤتمر (الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في إدارة الوثائق والأرشيف) الذي ينظمه المجلس الدولي للأرشيف لأعضائه فقط، وبهذه المناسبة نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية «ملتقى دور الجهات الحكومية في دعم ذاكرة الوطن»، ويشارك أيضاً بندوة «الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية: التجارب المتميزة والتوجيهات المستقبلية» في مدينة الرياض.

برنامج متميز

هذا وقد بدأت احتفالات الأرشيف والمكتبة الوطنية في 6 من يونيو الجاري بالمشاركة في المؤتمر الافتراضي (الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في إدارة الوثائق والأرشيف) الذي ينظمه المجلس الدولي للأرشيف، عبر برنامج متميز، ويشارك في هذا المؤتمر -المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة- بورقة عمل حول «تطبيق الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل في مجال إدارة الوثائق والأرشيف»، وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من أهمية التقنيات الناشئة وما ستقدمه في مجال الأرشفة والتوثيق، ومن المتوقع أن تتكامل البحوث التي سيقدمها نخبة من العلماء والمتخصصين العالميين في هذا المجال لتمثل إضافة حقيقية لها أهميتها على صعيد التطور التقني المتسارع في مختلف المجالات.

وفي السابع من الشهر الجاري عقد الأرشيف والمكتبة الوطنية «ملتقى دور الجهات الحكومية في دعم ذاكرة الوطن» الذي تناول دور الجهات الحكومية في دعم ذاكرة الوطن من خلال تنظيم وحفظ الأرشيف مع عرض ومناقشة تجارب فعلية متميزة في الدولة.

أهمية

وتحدث في هذا الملتقى عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، عن أهمية ذكرى اليوم العالمي للأرشيف، وعن دمج الأرشيف والمكتبة الوطنية، والأثر الإيجابي لذلك على محفوظات الدولة، وتوفير المعلومة الموثقة للباحثين، والجهود التي بذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد تنظيم الأرشيفات في الجهات الرسمية وانعكاسها على حفظ الوثائق التاريخية، ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تأهيل الكوادر الأرشيفية بالدورات التدريبية والورش والمحاضرات التي ينظمها باستمرار الخبراء والمختصون بشؤون الأرشفة، وتعاون الأرشيف والمكتبة الوطنية مع جامعة السوربون أبوظبي في ابتكار الشهادات العلمية الأكاديمية العليا في الدراسات الأرشيفية، وهنأ عبد الله ماجد آل علي المجلس الدولي للأرشيف في ذكرى تأسيسه عام 1948 والذي يتزامن مع اليوم العالمي للأرشيف.

وشارك في هذا الملتقى كل من: صلاح المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وخالد ناصر الريسي مستشار وزير العدل، وراشد الظاهري مدير إدارة الوثائق والأرشفة بوزارة الخارجية، وأدار الجلسة حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

ويشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً في ندوة «الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية: التجارب المتميزة والتوجيهات المستقبلية» في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة.